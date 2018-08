Αυτή η σύμπραξη δημιουργεί πλέον ένα νέο μοντέλο παροχής ειδικών και σύνθετων υπηρεσιών στηριγμένο στην λογική του one stop all, κάτι που αλλάζει τα ως τώρα δεδομένα σε έναν κλάδο όπως αυτός της ρυμούλκησης και της ναυαγαιρεσίας που εκ των πραγμάτων ξεχωρίζει για τις ειδικές αποστολές του, κάτι που απαιτεί μεγάλη εξειδίκευση και εξίσου μεγάλη εμπειρία.

More in this category: