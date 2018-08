Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στον χρόνο η αμερικανική εταιρεία προχώρησε στην ανακαίνιση του «Sun Princess», χωρητικότητας 2000 επιβατών, στην Σιγκαπούρη. To «Sun Princess» θα «δέσει» το 2020 στο λιμάνι της Yokohama ούτως ώστε να λειτουργήσει ως πλωτό ξενοδοχείο κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

