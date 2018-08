Η ψηφιοποίηση του λιµένα του Ρότερνταµ περιλαµβάνει την αντικατάσταση παραδοσιακών και χειρωνακτικών µεθόδων επικοινωνίας µε λύσεις που βασίζονται σε Μεγάλα Δεδοµένα, Internet of Things (ΙοΤ) και Τεχνητή Νοηµοσύνη (AI).

Το µέλλον των λιµανιών ξεκινάει από το Ρότερνταµ και το φτιάχνει η IBM. Ο πλήρης µετασχηµατισµός του τρόπου λειτουργίας των λιµένων είναι πλέον ορατός, σύµφωνα µε τον Bret Greenstein, Αντιπρόεδρο του Watson Internet of Things (IoT), της IBM. Τα τελευταία χρόνια, η IBM έχει συνεργαστεί µε κολοσσούς όπως το Maersk Group και το γαλλικό CMA CGM, προκειµένου να ψηφιοποιήσουν τους τρόπους της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας.

More in this category: