«Αν σκεφτείτε την αληθινά «υπεράκτια» ύπαρξη ενός πλοίου, δεν πρέπει να προκαλεί τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες αναζητούν χαµηλές φορολογικές δικαιοδοσίες για να εγγραφούν. Σε αντίθεση µε τις επιχειρήσεις που εδρεύουν ή ασκούν σηµαντική δραστηριότητα σε ορισµένες χώρες σε όλο τον κόσµο, ένα πλοίο σπάνια ξοδεύει ένα σηµαντικό χρονικό διάστηµα σε οποιοδήποτε µέρος », δήλωσε ο John Leonida, συνεργάτης της Clyde & Co.

Η νοµική εταιρία Clyde & Co σχολίασε σχετικά µε τα γεγονότα και τις κύριες διαδροµές από τα έγγραφα Paradise για τη ναυτιλιακή βιοµηχανία:

More in this category: