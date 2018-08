Στην έκθεση θα λάβουν μέρος, διαμέσου του εθνικού περιπτέρου (Stand No: Β7.320) ή μεμονωμένα, 16 εταιρείες μέλη της ΗΕΜΕΧΡΟ και συγκεκριμένα οι εταιρείες: Aluminox, Captain Nemo, D. Koronakis, Elvik, Emmis, Environmental Protection Engineering, Erma First, Farad, Kleemann Hellas, Nanophos, Prisma Electronics, Psyctotherm, Seabright, Selma, Uteco και Valiadis Hellenic Motors.

More in this category: