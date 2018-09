Σύμφωνα με τον κ. Anders Opedal, executive vice president for Development and Production της Equinor στην περιοχή της Βραζιλίας, εκτιμάται ότι μέχρι το 2030 η εταιρεία θα έχει τη δυνατότητα να παράγει έως και 500.000 βαρέλια πετρελαίου σε ημερήσια βάση.

