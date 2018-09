Ο κ. Giuseppe Rosano, ιδρυτής και CEO της Alibra Shipping Ltd, επεσήμανε ότι στόχος αποτελεί η επέκταση της εταιρείας αλλά και η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών οι οποίες θα ικανοποιούν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πελατών.

Η Alibra Shipping Ltd, με έδρα στο Λονδίνο, ανακοίνωσε ότι ανοίγει παράρτημα στην Αθήνα με ονομασία «Alibra Shipping Hellas». Σε ανακοίνωσή της η ναυλομεσιτιτική εταιρεία αναφέρει ότι με το άνοιγμα του νέου της γραφείου θα επικεντρωθεί περισσότερο στην αγορά του dry.

More in this category: