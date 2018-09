Τις προοπτικές αυτές της πόλης, αλλά και της Ελλάδας, ανέλυσε ο κ . Θάνος Μαύρος, Εταίρος στο Συμβουλευτικό Τμήμα της ΕΥ Ελλάδος, στην εκδήλωση της ΕΥ, με τίτλο “Thessaloniki as an International Freight Center”, στο πλαίσιο του περιπτέρου του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην 83 η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, ο κ. Μαύρος παρουσίασε και μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας της ΕΥ σε συνεργασία με την o.mind Creatives για την αξιολόγηση της Ελλάδας ως διεθνούς εμπορευματικού κέντρου. Την παρουσίαση του κ. Μαύρου ακολούθησε συζήτηση σε πάνελ, με τη συμμετοχή των κ.κ. Σωτήρη Θεοφάνη, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου ΟΛΘ, Κυριάκου Λουφάκη, Αντιπροέδρου ΣΕΒΕ, Μαριλένας Αργυρού, Διευθύνουσας Συμβούλου Operations Center, και Δημητρίου Βλάχου, Προέδρου Ελληνικής Εταιρείας Logistics Βορείου Ελλάδος. Τη συζήτηση συντόνισε η αρχισυντάκτρια του περιοδικού Supply Chain & Logistics, κα Μαίρη Ευθυμιάτου.

