Ο κορυφαίος νηογνώμονας DNV GL βράβευσε το κινεζικό ναυπηγείο Jiangnan με πιστοποιητικό έγκρισης (Approval in Principle AiP) για τον σχεδιασμό ενός πολύ μεγάλου μεταφορέα αιθανίου 93.000 κυβικών μέτρων (cbm). Ο Johan Petter Tutturen, Διευθυντής Επιχειρήσεων Αερίου, DNV GL - Maritime, παρουσίασε το πιστοποιητικό AiP στον Hu Keyi, Chief Engineer της Jiangnan Shipyard (Group) Co., Ltd, στην εμπορική έκθεση Gastech στη Βαρκελώνη.