Ο κ. Williams έρχεται στην Celestyal Cruises μετά από 20 χρόνια θητείας, ως Διευθύνων Σύμβουλος Αυστραλίας και Ασίας, στην καταξιωμένη εταιρεία Globus Family of Brands Australasia και θα αναφέρεται στον κ. Μάριο Πολυδώρου, Διευθυντή Πωλήσεων και Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών.

Ο κ. Williams είναι στέλεχος πωλήσεων με πολυετή επαγγελματική σε ηγετικές θέσεις στον ταξιδιωτικό κλάδο στην περιοχή της APAC και έχοντας την επίβλεψη και διαχείριση του πελατολογίου της Celestyal Cruises στην συγκεκριμένη περιοχή, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση των πωλήσεων της εταιρείας και να μεγιστοποιήσει επιχειρηματικές ευκαιρίες, αυξάνοντας την προβολή του εμπορικού της σήματος τόσο σε τελικούς πελάτες όσο και στον επιχειρηματικό κλάδο. Επιπλέον θα έχει και την ευθύνη για ενέργειες B2B (business to business), B2C (business to consumer) και τις δημόσιες σχέσεις. Η κα Wan Wang, Στέλεχος Πωλήσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης με βάση τη Σανγκάη στην Κίνα, θα αναφέρεται στον κ. Williams.

