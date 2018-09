Στην ομιλία του, ο Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και Πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, μεταξύ άλλων είπε: «Θα ήθελα να συγχαρώ τους νικητές των φετινών Βραβείων Ωνάση. Ως Ίδρυμα Ωνάση, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που στηρίζουμε αυτό τον θεσμό, σε συνεργασία με το City of London και το City University/Cass Business School. Είναι ένας θεσμός που θεσπίστηκε με στόχο την αναγνώριση και επιβράβευση εκείνων που οραματίζονται, που συνδυάζουν τη θεωρία με την πράξη, τη φαντασία με την επιχειρηματικότητα, το ηγετικό με το ομαδικό πνεύμα. Το όνομα του Αριστοτέλη Ωνάση είναι συνώνυμο με τα πεδία ενασχόλησης των βραβευθέντων μας, τη Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά. Αυτοί είναι οι τρεις θεμελιώδεις τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις σύγχρονες οικονομίες. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης γνώριζε πώς να εμπνέει, ήξερε πώς να διαφέρει από τον κανόνα, πώς να επιτυγχάνει, αλλά και πώς να αποτυγχάνει. Το Ίδρυμα Ωνάση, ως κληρονομιά του, είναι σήμερα μια δυνατή μηχανή που απελευθερώνει τις δυνάμεις της κοινωνίας. Η Παιδεία, ο Πολιτισμός και η Υγεία είναι για εμάς τα οχήματα για έναν καλύτερο κόσμο.»

Τα Βραβεία Ωνάση απονέμονται κάθε 3 χρόνια σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς του κόσμου, για τα επιτεύγματα αλλά και τη συνολική τους προσφορά στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας, στα τρία πεδία δηλαδή που διακρίθηκε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Τρία βραβεία, το καθένα αξίας 200.000 $, χορηγούνται από το Ίδρυμα Ωνάση και απονέμονται σε συνεργασία με το Cass Business School, και ειδικότερα με το Κέντρο του για τη Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και το City of London.

• Wayne K. Talley, Καθηγητής Διοίκησης Ναυτιλίας και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Ναυτιλιακού Ινστιτούτου και Εξέχων Διδάσκων, Strome College of Business, Old Dominion University

• Mary R. Brooks, Ομότιμη Καθηγήτρια, Rowe School of Business, Dalhousie University και Πρόεδρος του Ναυτικού Συμβουλίου των Εθνικών Ακαδημιών, Washington DC

• Jonathan Eaton, Διακεκριμένος Καθηγητής Οικονομικών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, The Pennsylvania State University

• Douglas W. Diamond, Καθηγητής Διακεκριμένων Υπηρεσιών στα Χρηματοοικονομικά στην έδρα Merton H. Miller, Booth School of Business, University of Chicago

Τα Βραβεία Ωνάση απονεμήθηκαν στους παραλήπτες τους από τους επίτιμους προσκεκλημένους, τον Sheriff στο City of London κ. Neil Redcliffe –που εκπροσωπούσε τον Λόρδο Δήμαρχο του City of London– και την Αυτού Εξοχότητα κ. Kitack Lim , Γενικό Γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυσιπλοΐας, σε ένα τελετουργικό που υπηρέτησε τη μεγαλοπρέπεια του Guildhall, αλλά και γέμισε με συναισθήματα συγκίνησης από τους βραβευμένους και τους οικείους τους οι οποίοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση.

