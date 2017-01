Βασικός στο All-Star Game ο Αντετοκούνμπο-Πρώτος Έλληνας στα χρονικά!

Είναι γεγονός! Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι και επίσημα All Star! Με τις ψήφους του κόσμου ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς γράφει ιστορία ως ο πρώτος Έλληνας που θα συμμετάσχει στη μεγάλη γιορτή του ΝΒΑ, το All Star Game!

Μαζί του στην αρχική 5άδα της Ανατολής ψηφίστηκαν οι Ίρβινγκ (Καβαλίερς), ΝτεΡόζαν (Ράπτορς), Μπάτλερ (Μπουλς) και φυσικά ο ΛεΜπρον Τζέιμς (Καβαλίερς), ενώ αυτή της Δύσης απαρτίζουν οι Κάρι (Ουόριορς), Χάρντεν (Ρόκετς), Ντουράντ (Ουόριορς), Λέοναρντ (Σπερς) και Ντέιβις (Πέλικανς).

Making his FIRST #NBAAllStar appearance... @Giannis_An34 of the @Bucks! pic.twitter.com/2oxWC76W2X