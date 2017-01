Πέθανε ο σπουδαίος ηθοποιός, σερ Τζον Χαρτ

Ο βετεράνος βρετανός ηθοποιός σερ Τζον Χαρτ, υποψήφιος δύο φορές για βραβείο Όσκαρ --για τον ρόλο του στην ταινία Ο Άνθρωπος Ελέφαντας (The Elephant Man, 1980) αλλά και για αυτόν στην ταινία Το εξπρές του Μεσονυχτίου (Midnight Express, 1979)-- απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών, έπειτα από μια μακρά μάχη με τον καρκίνο.

Ο βρετανός ηθοποιός σερ Τζον Χαρτ, είχε παίξει σε περίπου 140 ταινίες.

Ορισμένες από τις γνωστότερες:



- 1978: Το Εξπρές του Μεσονυχτίου (Midnight Express) του Άλαν Πάρκερ

- 1979: Άλιεν, ο επιβάτης του διαστήματος (Alien) του Ρίντλεϊ Σκοτ

- 1980: Ο Άνθρωπος Ελέφαντας (Elephant Man) του Ντέιβιντ Λιντς

- 1980: Η Πύλη της Δύσεως (Heaven's Gate) του Μάικλ Τσιμίνο

- 1981: Η τρελή ιστορία του κόσμου (History of the World: Part I) του Μελ Μπρουκς

- 1984: 1984 του Μάικλ Ράντφορντ

- 1987: Μπαλάκια Τρίτου Τύπου (Spaceballs) του Μελ Μπρουκς

- 1989 : Σκάνδαλο (Scandal) του Μάικλ Κέιτον-Τζόουνς

- 1995: Ο Νεκρός (Dead Man) του Τζιμ Τζάρμους

- 2001: Ο Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος (Harry Potter and the Sorcerer`s Stone) του Κρις Κολόμπους

- 2004: Hellboy: Ο ήρωας της Κόλασης (Hellboy) του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο

- 2005: V for Vendetta του Τζέιμς ΜακΤιγκ

- 2008: Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) του Στίβεν Σπίλμπεργκ

- 2010: Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου, Μέρος 1ο (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1) του Ντέιβιντ Γέιτς

- 2011: Melancholia του Λαρς φον Τρίερ

- 2011: Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι (Tinker Tailor Soldier Spy) του Τόμας Άλφρεντσον