Η Τουρκία βγάζει και το PIRIREIS στο Αιγαίο

Σε κλιμάκωση της έντασης στο Αιγαίο προχωρά η Άγκυρα, καθώς όπως ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης, μετά από το Cesme, στέλνει και το K. PIRI REIS για έρευνες στο «Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο».

Με την NAVTEX 289/17 η Τουρκία αναγγέλλει ότι το R/V K. PIRI REIS θα πραγματοποιήσει ωκεανογραφικές έρευνες μεταξύ 8-18 Μαρτίου σε «τουρκικά χωρικά ύδατα στο Αιγαίο και σε διεθνή ύδατα στην Μεσόγειο Θάλασσα».

Στη NAVTEX, δεν αναφέρονται συγκεκριμένες συντεταγμένες, όπως συνηθίζεται, προκειμένου να είναι γνωστή η περιοχή της διεξαγωγής των ερευνών. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα παιχνίδι εντυπώσεων και υποβολής σε τεστ αντοχής της Αθήνας. Πάντως δεν αποκλείεται να υπάρξει και συνέχεια με νέα NAVTEX η οποία, αναλόγως των πολιτικών – διπλωματικών επιλογών της Άγκυρας, θα καθορίζει την περιοχή των ερευνών.

Σε κάθε περίπτωση, όμως, η αναφορά σε «Διεθνή ύδατα της Μεσογείου» παραπέμπει σε περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας νότια του Καστελόριζου και μεταξύ της Κρήτης – Ρόδου και της Κύπρου, οπού συστηματικά τα τελευταία χρόνια η Τουρκία στέλνει ερευνητικά σκάφη προκειμένου να αμφισβητήσει εμπράκτως την ελληνική και την κυπριακή υφαλοκρηπίδα. Καθώς μάλιστα το PIRI REIS είναι ένα ιδιαίτερα γερασμένο πλοίο, η έξοδος του από το λιμάνι της Σμύρνης γίνεται συνήθως την άνοιξη και νωρίς το καλοκαίρι.

Δεν είναι τυχαίο πάντως ότι νέα τουρκική NAVTEX εκδόθηκε την ώρα που ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος ολοκλήρωνε την επίσκεψη του σε Κάλυμνο και Ψέριμο, απ’ όπου έστειλε πολλά μηνύματα στην Τουρκία για το καθεστώς του Αιγαίου.

Η νέα τουρκική NAVTEX:

TURNHOS N/W : 289/17

AEGEAN SEA AND MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC SURVEY, BY R/V K.PİRİREİS BETWEEN 08-18 MAR 17 IN TURKISH TERRITORIAL WATERS OF AEGEAN SEA AND

INTERNATIONAL WATERS OF MEDITERRANEAN SEA.

TURNHOS N/W : 277/17

AEGEAN SEA

SCIENTIFIC (HYDROGRAPHIC AND OCEANOGRAPHIC) RESEARCH, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 06-10 MAR 17 IN AREA BOUNDED BY;

A. 40 08.94 N – 024 59.97 E

B. 39 40.94 N – 024 34.97 E

C. 39 56.94 N – 024 22.97 E

D. 40 18.05 N – 024 42.31 E

CAUTION ADVISED