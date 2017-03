Athens Science Festival 2017 με πρωτότυπες δράσεις και εκπλήξεις

To Athens Science Festival 2017 ανοίγει τις πόρτες του στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, μας αποκαλύπτει λίγα ακόμα από τα δυνατά του χαρτιά και μας δίνει ακόμα περισσότερους λόγους και αφορμές να το επισκεφτούμε, όχι μία ούτε δύο, αλλά 5 ημέρες, και να αφεθούμε στον υπέροχο κόσμο της τεχνολογίας και της επιστήμης, καθώς αυτές συναντούν το θέατρο, τα εικαστικά και πολλά άλλα εξαιρετικά ενδιαφέροντα πεδία.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως το φεστιβάλ θα είναι πιο συναρπαστικό από κάθε άλλη χρονιά, αφού είναι εντυπωσιακά τόσο τα ονόματα των ομιλητών όσο και, μία προς μία, όλες οι δράσεις. Χρησιμοποιώντας τη λέξη «δράσεις», αναφερόμαστε σε όλα αυτά τα υπέροχα που θα λάβουν χώρα στο χώρο της Τεχνόπολης. Ποιος φανταζόταν ότι η επιστήμη θα μπορούσε να «δέσει» με τις τέχνες τόσο αρμονικά, να βοηθήσει στην εξέλιξη της λογοτεχνίας και να αποτελέσει αφορμή για πλήθος ευφάνταστων διαδραστικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων; Μα φυσικά, το Athens Science Festival!

Ανάμεσα στις εντυπωσιακές φετινές συμμετοχές, μη χάσετε την ευκαιρία να συμμετάσχετε σε μια σειρά ομιλιών και δράσεων με φιλοξενούμενους διακεκριμένους Βρετανούς επιστήμονες που θα παρουσιάσουν και θα συζητήσουν μαζί μας τα αποτελέσματα των ερευνών τους και θα απαντήσουν σε ερωτήματα που μας απασχολούν.

Επιστήμη + Τεχνολογία + Τέχνη = Ένας αναπάντεχα υπέροχος συνδυασμός!

«Εξερευνώντας τη βιωματική οικονομία: μια αναγέννηση στην επιστήμη, την τεχνολογία και την τέχνη»

Ομιλία από τον Ben Koppelman

Τίτλος δράσης: Exploring the experience economy: a renaissance in science, technology and the art // Ημερομηνία & Ώρα: 31 Μαρτίου, 20.00-20.50

Mια βουτιά στη βιωματική οικονομία μας επιφυλάσσει ο ομιλητής του Athens Science Festival BenKoppelman. Ως διευθυντής της Επιτροπής Επιστημονικών Θεμάτων Διεθνούς Ασφάλειας του Royal Society, έχει προσφέρει τις συμβουλές του σε κυβερνήσεις, αλλά και βιομηχανίες, για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων, από την πυρηνική ενέργεια και την υδραυλική ρωγμάτωση, μέχρι τη βιολογική, χημική, πυρηνική ή διαδικτυακή ασφάλεια, τον εξοπλιστικό έλεγχο και την αντιτρομοκρατία. Στην ομιλία του υπόσχεται, μεταξύ άλλων, να μας αποκαλύψει πώς επιστήμη, τεχνολογία, αλλά και τέχνη, συγκλίνουν και αναγεννιούνται.

Το επαγγελματικό χαρτοφυλάκιο του Ben Koppelman μοιράζεται ανάμεσα στη συμβουλευτική προς κυβερνήσεις και στη δημιουργική βιομηχανία. Τα σημεία στα οποία συγκλίνουν αυτά τα δύο είναι τo πάθος του για την τεχνολογία, η περιέργειά του για το ψηφιακό μέλλον που φτιάχνουμε κι οι ιστορίες που αφηγούμαστε κατά την διάρκεια αυτής της διαδρομής. Τα τελευταία 10 χρόνια o Koppelman εργάζεται για την Εθνική Ακαδημία Επιστημών του Ηνωμένου Βασιλείου, ως σύμβουλος της κυβέρνησης σε ένα εύρος θεμάτων και πολιτικών για την έρευνα και την καινοτομία, συμπεριλαμβανομένων της κυβερνο-ασφάλειας, των blockchains και της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τα σκουλήκια, στην ποπ!

«Η Επιστήμη του Πολιτισμού»

Ομιλία από τον Armand Marie Leroi

Τίτλος δράσης: The Science of Culture // Ημερομηνία & Ώρα: 1η Απριλίου, 18.00-18.50

Πώς εξελίσσεται ο πολιτισμός; Μπορεί ένας αλγόριθμος να προβλέψει ποια τραγούδια θα γίνουν επιτυχίες; Ποιος διαμορφώνει την εξέλιξη της λογοτεχνίας; Αφήστε τον καθηγητή Leroi να σας αποκαλύψει αυτά και πολλά ακόμη ευρήματά του στην ομιλία του την 1η Απριλίου. Δεν είναι Πρωταπριλιάτικη πλάκα, είναι υπόσχεση αληθινή!

Ο Armand Marie Leroi είναι Καθηγητής Εξελικτικής Αναπτυξιακής Βιολογίας ("evo-devo") στο Imperial College του Λονδίνου, εκπληκτικός εκπρόσωπος της επικοινωνίας της επιστήμης, πρωταγωνιστής τηλεοπτικών προγραμμάτων και ντοκιμαντέρ του BBC και συγγραφέας πολλών επιτυχημένων βιβλίων!

Σε έναν κόσμο… κβαντικό!

«Είναι η ζωή κβαντομηχανική; Η αναδυόμενη επιστήμη της κβαντικής βιολογίας»

Ομιλία από τον Jim Al-Khalili

Τίτλος δράσης: Είναι η ζωή κβαντομηχανική; Η αναδυόμενη επιστήμη της κβαντικής βιολογίας || Ημερομηνία & Ώρα: 1 Απριλίου, 20.00-20.50

Το Athens Science Festival, θα τολμήσει να μας αποκαλύψει και έναν άλλον, νέο και περίπλοκο κόσμο, αυτόν της Κβαντικής Βιολογίας. Μπορούν τα κβαντικά φαινόμενα να εξηγήσουν την προέλευση της ζωής; Μπορεί η έμβια ζωή, όπως την ξέρουμε, να διέπεται από ακατανόητους κανόνες; «Ο κβαντικός κόσμος είναι τόσο περίεργος, που ακόμη και οι ιστορίες για απαγωγές από εξωγήινους μοιάζουν απολύτως λογικές», ισχυρίζεται ο Jim Al-Khalili, ένας από τους πιο διάσημους επιστήμονες στη Μ.Βρετανία. Αλλά μην τρομάζετε, γιατί στοAthens Science Festival θα μας πάρει από το χέρι για να μας ταξιδέψει στα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Θα μπορέσει άραγε να μας πείσει ότι: «ένα από τα μεγαλύτερα κατορθώματα της επιστήμης είναι να επιτρέψει στην ανθρωπότητα να αντιληφθεί ότι ο κόσμος μας είναι κατανοητός;», όπως χαρακτηριστικά έχει πει;

Ο Jim Al-Khalili, ΟΒΕ, είναι καθηγητής πανεπιστημίου, συγγραφέας, και ραδιοτηλεοπτικός παρουσιαστής. Είναι κορυφαίος καθηγητής Θεωρητικής Φυσικής στο Πανεπιστήμιο του Surrey, ενώ, παράλληλα, διευθύνει το Τμήμα Επικοινωνίας και Διάδοσης Επιστημονικών Θεμάτων προς το ευρύ κοινό. Έχει συγγράψει αρκετά βιβλία εκλαϊκευμένης επιστήμης. Αξίζει να αναφέρουμε τα: «Σκουληκότρυπες, μαύρες τρύπες και χρονομηχανές», «Quantικά Παράδοξα» κα.

Η ομιλία του καθηγητή Jim Al Al-Khalili θα πραγματοποιηθεί με την υποστήριξη του εκδοτικού οίκου ΤΡΑΥΛΟΣ.

Η Επιστήμη ανοίγει τις πόρτες της στο ευρύ κοινό!

FameLab 2017 Μεγάλος Tελικός

Ημερομηνία & Ώρα: 1 Απριλίου, 21.00-23.00

Μη χάσετε τον Μεγάλο Τελικό του φετινού FameLab. Μάθετε πρώτοι ποιός ή ποιά θα αντιπροσωπεύσει την Ελλάδα στο Διεθνή Διαγωνισμό FameLab στο Επιστημονικό Φεστιβάλ του Cheltenham!

Το FameLab είναι ένας διεθνής διαγωνισμός που διοργανώνει το British Council, με στόχο την ανάδειξη νέων ταλέντων στην επικοινωνία της επιστήμης. Πρωτοξεκίνησε το 2005 στη Βρετανία από το Φεστιβάλ Επιστήμης στο Τσέλτενχαμ (Cheltenham Science Festival) και γρήγορα καθιερώθηκε ως υποδειγματικό μοντέλο για τον επιτυχή εντοπισμό, την εκπαίδευση και καθοδήγηση επιστημόνων με απώτερο σκοπό την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό.

Ο παγκόσμιος διαγωνισμός FameLab International έχει αναδείξει πάνω από 5.000 νέους επιστήμονες και πραγματοποιείται σε περισσότερες από 23 διαφορετικές χώρες από το Χονγκ Κονγκ και τη Νότια Αφρική έως τις ΗΠΑ και την Αίγυπτο. Η ιδέα που κρύβεται πίσω από το διαγωνισμό είναι να βγει η επιστήμη από την τάξη και τα εργαστήρια, να γίνει διασκεδαστική και να προσκαλέσει νέους επιστήμονες με πάθος για την επιστήμη και την τεχνολογία, να μοιραστούν τον ενθουσιασμό τους με το ευρύ μη επιστημονικό κοινό.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

micro:προγραμματίζουμε! Εργαστήρι προγραμματισμού με το BBC micro:bit (10 – 14 ετών)

Ημερομηνία & Ώρα: Τετάρτη 29 - Παρασκευή 31/3 στις 09.00-14.00, Σάββατο 1 – Κυριακή 2/4 στις 11.00-16.00)

Το micro:bit είναι ένας μικροϋπολογιστής που σχεδιάστηκε από το BBC, με σκοπό τη χρήση του στην εκπαίδευση στη Βρετανία. Απευθύνεται κυρίως στους μαθητές του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που κάνουν τα πρώτα τους βήματα στον προγραμματισμό.

Το πολύ μικρό του μέγεθος (μικρότερο από μία πιστωτική κάρτα) και το γεγονός ότι διαθέτει δελεαστικά χαρακτηριστικά, όπως πυξίδα, μαγνητόμετρο, αισθητήρα φωτός, 25 LED ενδείξεων κ.ά, το έχει κάνει ήδη πολύ δημοφιλές στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς.

Η κυκλοφορία του πραγματοποιήθηκε το δεύτερο τρίμηνο του 2016 και αυτή τη στιγμή έχουν μοιραστεί πάνω από 1.000.000 micro:bits σε σχολεία της Βρετανίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να γνωρίσουν και στην Ελλάδα οι μαθητές τη συγκεκριμένη συσκευή και τις δυνατότητές της και να εισαχθούν στον κόσμο του προγραμματισμού.

Σε συνεργασία με τη Σχολή Ι.Μ.Παναγιωτόπουλου και τη Microsoft

Γενικές Πληροφορίες:

Διάρκεια: 29 Μαρτίου – 2 Απριλίου

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Παρασκευή: 09.00 έως 22.00

Σάββατο & Κυριακή: 11.00 έως 22.00





Γενική Είσοδος: 3 ευρώ

Άνεργοι & ΑμεΑ: 2 ευρώ