NASA: Διεθνής διαστημικός διαγωνισμός σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη

Το ελληνικό κέντρο βιομιμητισμού, έρευνας και καινοτομίας (Biomimicry Greece Research and Innovation Center), σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και το πρόγραμμα MSC in Management Science and Technology του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, διοργανώνουν τον Διεθνή Διαστημικό Διαγωνισμό της NASA, Space Apps Challenge Greece 2017 από 22 έως 23 Απριλίου 2017 στη Λάρισα, και από 28 έως 30 Απριλίου 2017 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των διοργανωτών πρόκειται για μια συλλογική συνεργασία που επικεντρώνεται στην εξερεύνηση του διαστήματος και της Γης η οποία λαμβάνει χώρα σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το Κέντρο Βιομιμητισμoύ Ελλάδος, μιμείται τα μοντέλα της φύσης. Ο οργανισμός μιλά για βιομίμηση, από το βίος που σημαίνει ζωή και μίμηση πώς να μιμούμαστε την ζωή, αλλά και την ικανότητα της φύσης να παρέχει μοντέλα ή ιδέες. Στόχος του κέντρου είναι να μιμηθούν αυτά τα σχέδια και τις διαδικασίες αποτυπώνοντας την εφαρμογή τους στα ανθρώπινα προβλήματα.

Από το 2012, ο Διεθνής Διαγωνισμός NASA Space Apps Challenge, του Προγράμματος Ανοικτής Καινοτομίας της NASA, συμπεριλαμβάνεται στους μεγαλύτερους παγκόσμιους hackathon στον κόσμο στον οποίο συμμετέχουν ομάδες επιστημόνων, εκπαιδευτικών, μηχανολόγων, σχεδιαστές, επιχειρηματίες, μαθητές, καλλιτέχνες, άτομα από το ευρύ πεδίο της τεχνολογίας, των υπολογιστών, αλλά και παράλληλα, από κάθε είδους ειδικότητα.

Οι διοργανωτές επισημαίνουν στην ανακοίνωση τους ότι το 2016 η συμμετοχή άγγιξε τους 15.000 πολίτες από 62 χώρες και 177 πόλεις σε όλο τον κόσμο και φέτος αναμένεται μεγαλύτερη συμμετοχή των χωρών όπου θα συνεργαστούν για να αναπτύξουν τις λύσεις σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη γη, χρησιμοποιώντας τα ανοικτά δεδομένα της NASA και τα εργαλεία του Βιομιμητισμού Ελλάδος.

Ο διαγωνισμός NASA Space Apps Challenge Greece 2017 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την υποστήριξη της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων, το Τμήμα Πληροφορικής του ΑΠΘ, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και με την συμβουλευτική υποστήριξη της Orion Group Communication.

Παράλληλα συνεργάζονται οι φορείς: Aephoria, Be Loved Web Design, Change your World, Creative Ideas, Digital idea, ΕΠΕΕΚ, LABATTOIR (Δήμος Θεσσαλονίκης), Λέσχη Ξιφασκίας Θεσ/νίκης, Pangea, SheSharp, The Meraki People, Women Techmakers Greece και ΦΕΤΑ Κόμικς.