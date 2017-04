Ανάμεσα στους καλύτερους εργοδότες μόδας η H&M

Στο πρώτο annual report του Business of Fashion με τις «Καλύτερες Εταιρείες εργασίας στο χώρο της μόδας για το 2017», το οποίο προβάλει τους κορυφαίους παγκόσμιους εργοδότες στον κλάδο σήμερα συμπεριλαμβάνεται η H&M.

«Η δέσμευση της H&M να είναι ένας σπουδαίος εργοδότης, γίνεται δυνατή με το να ακούει το feedback των εργαζομένων, με στόχο τις θετικές επιπτώσεις στον οργανισμό. Οι αξίες της H&M έρχονται να σχηματίσουν μια κουλτούρα στην οποία όλοι μπορούν να συνεργαστούν με γρήγορους ρυθμούς και βασίζονται στις μοναδικές γνώσεις, ικανότητες και εμπειρίες του κάθε ατόμου», αναφέρει η Helena Thybell, Global Head of ΗR του ομίλου H&M.

Το Business of Fashion πραγματοποίησε μελέτη σε περισσότερους από 2.600 επαγγελματίες του χώρου, που αντιπροσώπευαν περισσότερες από 190 κορυφαίες εταιρείες μόδας από όλο τον κόσμο, για το πρώτο τους annual report: «The Best Companies To Work For In Fashion».

To report περιέχει μια αντικειμενική αξιολόγηση για τους κορυφαίους εργοδότες στο χώρο της μόδας, βασισμένη σε 29 διαφορετικά στοιχεία και σε αναλυτικό ποιοτικό feedback που δόθηκε. Τα συναισθήματα των εργαζομένων μετρήθηκαν ανάμεσα σε τρεις κύριους δείκτες: ανταμοιβές και οφέλη, ηγεσία και ανάπτυξη και εργασιακή κουλτούρα και περιβάλλον. Με βάση τις συνολικές επιδόσεις, 16 εταιρείες αναγνωρίστηκαν με κορυφαίες επιδόσεις σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους βασικούς τομείς.