Διακρίθηκε η Περιφέρεια Ηπείρου σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό

Δύο χρόνια μετά το βραβείο «Καλής Πρακτικής» στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Δημοσίου Τομέα 2015, η Περιφέρεια Ηπείρου αυτή τη φορά κατέκτησε το βραβείο “Certificate of Excellence”, με την 4η θέση στην κατηγορία «περιφερειακό επίπεδο», μεταξύ 118 προτάσεων / 96 συμμετοχών / 4 κατηγορίες, από χώρες της Ε.Ε. στο διαγωνισμό για την προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων λύσεων πληροφορικής στις Δημόσιες Διοικήσεις, (Share and reuse interoperability solutions for public administrations), που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.