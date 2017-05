Αυστηρές προειδοποιήσεις WWF: Το φετινό καλοκαίρι παίζουμε με τη φωτιά

Έντονη ανησυχία εκφράζει, η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς για την ετοιμότητα της χώρας μας να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις δασικές πυρκαγιές, αφού τα χρόνια προβλήματα, η οικονομική κρίση και η κλιματική αλλαγή απειλούν τα δάση μας για μια ακόμη χρονιά.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η περιβαλλοντική οργάνωση, σε ανακοίνωσή της, «αφήνοντας πίσω της το καλοκαίρι του 2016 με 365.000 στρέμματα καμένων εκτάσεων, η έναρξη της αντιπυρικής περιόδου για το 2017 βρίσκει τη χώρα μας αντιμέτωπη με μια τριπλή απειλή: χρόνια προβλήματα και στρεβλή φιλοσοφία του μηχανισμού δασοπροστασίας, κλιματική αλλαγή που αυξάνει τον κίνδυνο ακραίων πυρκαγιών και οικονομική κρίση απειλούν τα δάση μας».

Πιο συγκεκριμένα, το WWF Ελλάς δίνει σήμερα στη δημοσιότητα μια σειρά ανησυχητικών στοιχείων που λειτουργούν ανασταλτικά στη λειτουργία του εγχώριου μηχανισμού, αλλά και προτάσεων που αποσκοπούν σε μια αποδοτικότερη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζει, σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των ΗΠΑ (Proceedings of the National Academy of Science), εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής, η Μεσόγειος, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, απειλούνται με μία αύξηση των ακραίων πυρκαγιών από 20% έως και 50%, μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Ωστόσο, η έρευνα υπογραμμίζει πως η δριμύτητα των πυρκαγιών μπορεί να μειωθεί σημαντικά με την έγκαιρη λήψη προληπτικών μέτρων. Σύμφωνα πάντα με το WWF, η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει και τον μηχανισμό δασοπροστασίας, καθώς υπολογίζεται ότι μόνο το 50% των αναγκών καλύπτονται για έργα αντιπυρικής προστασίας που υλοποιούν οι δασικές υπηρεσίες. Και σαν να μην έφταναν οι περιορισμένοι οικονομικοί πόροι, τονίζει η οργάνωση, το υπουργείο Εσωτερικών - για ακόμη μια χρονιά - έφτασε στο παραπέντε για να εκδώσει την απόφαση για τη διανομή Euro16,9 εκατ. για δράσεις πυροπροστασίας.

Επιπλέον, υποστηρίζει ότι το ήδη αποδυναμωμένο Πυροσβεστικό Σώμα (ΠΣ) θα στερηθεί φέτος 700 περίπου πυροσβεστών, καθώς θα μετατεθούν στα περιφερειακά αεροδρόμια και τους σταθμούς των νέων εθνικών οδών, ενώ οι πυροσβέστες καλούνται σε πολλές περιπτώσεις να αγοράζουν μόνοι τους τον προσωπικό τους εξοπλισμό ασφαλείας και ο εναέριος στόλος είναι λαβωμένος και γερασμένος. Τέλος, επισημαίνει ότι τρία χρόνια έχουν περάσει από τη θέσπιση του ν. 4249/2014 και ακόμα δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες για την πλήρη επιχειρησιακή αξιοποίηση χιλιάδων εθελοντών δασοπυροσβεστών.

Δυσοίωνες είναι επίσης οι προβλέψεις που προέκυψαν από σχετικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα που ολοκλήρωσε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών σύμφωνα με τις οποίες, εκτιμάται ότι την περίοδο 2021-2050 θα σημειωθεί αύξηση κατά 50% των θερμών ημερών, και μεταξύ 2071-2100 η αύξηση αυτή θα αγγίξει το 100%, ενώ παράλληλα προβλέπονται 30 επιπλέον ημέρες αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς ανά έτος, οι οποίες θα παρουσιαστούν κυρίως στις ανατολικές περιοχές της χώρας, από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη.

«Δασικές πυρκαγιές, υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν πάντα στην Ελλάδα», δηλώνει ο Ηλίας Τζηρίτης, συντονιστής τοπικών δράσεων του WWF Ελλάς. «Το μεγάλο στοίχημά μας είναι πώς θα καταφέρουμε να μειώσουμε τον αριθμό και την έντασή τους, γιατρεύοντας τις χρόνιες ελλείψεις που ταλαιπωρούν το σύστημα δασοπυροστασίας της χώρας μας, ιδιαίτερα τώρα που οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής επιδεινώνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ανάγκη σχεδιασμού και υλοποίησης ενός ολοκληρωμένου μηχανισμού που να βασίζεται στην πρόληψη, και όχι μόνο στην καταστολή των πυρκαγιών, κρίνεται τώρα πιο επιτακτική από ποτέ».

Προς την κατεύθυνση της πρόληψης το WWF Ελλάς προτείνει: αμεση έναρξη διαλόγου για την αναμόρφωση του συστήματος δασοπυροπροστασίας, πλήρη εφαρμογή, με ευθύνη του ΥΠΕΚΑ, της Εθνικής Στρατηγικής για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με συγκεκριμένες δράσεις και έργα που αφορούν κυρίως στην προσαρμογή των ελληνικών δασικών οικοσυστημάτων, να προχωρήσει η θεσμοθέτηση της συνεργασίας της Δασικής Υπηρεσίας με το Πυροσβεστικό Σώμα για τον καλύτερο μεταξύ τους συντονισμό και πιο αποτελεσματικό έργο.

Επιπλέον, προτείνει τη διαχείριση της καύσιμης ύλης σε δάση και δασικές εκτάσεις, που προβλέπει σύνταξη ολοκληρωμένου Εθνική Σχεδίου Στρατηγικής Ανάπτυξης της Δασοπονίας, καθώς επίσης και μεση λήψη πολιτικών αποφάσεων και πρωτοβουλιών για πλήρη αξιοποίηση του εθελοντικού δυναμικού της χώρας. Σε κάθε περίπτωση, η εγρήγορση των πολιτών παραμένει κρίσιμος παράγοντας για επιτυχημένη δασοπροστασία, καταλήγει το WWF, τονίζοντας ότι οι στοχευμένες εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού - είναι απολύτως απαραίτητες.