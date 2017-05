Athens Fine Drinking:H μεγαλύτερη γιορτή του καλού ποτού στην Αθήνα!

Μια δημιουργική ανάμειξη γεύσεων, αρωμάτων, έμπνευσης και απόλαυσης ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και συνεχίζεται μέχρι τις 27 Μαΐου!

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε το Athens Fine Drinking by World Class! Η γιορτή για την κουλτούρα του ποιοτικού ποτού πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά στο κέντρο της Αθήνας, ενώ στο ιστορικό κτίριο του Παλαιού Χρηματιστηρίου, από τις 18 έως τις 21 Μαΐου, προσέφερε μοναδικές fine drinking εμπειρίες απόλαυσης.

Το Athens Fine Drinking, μια διοργάνωση του World Class των Reserve Brands της Diageo υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων, ο μοναδικός θεσμός εξερεύνησης στον κόσμο των εκλεκτών spirits και signature cocktails, ξεκίνησε με σύντομους χαιρετισμούς από τον κύριο Χάρη Ψαρούδα, Διευθυντή των Reserve Brands της Diageo Hellas, την κυρία Πηνελόπη Ζαούδη, PR and Communications Manager των Reserve Brands της Diageo Hellas και τον Spike Marchant, International World Class Ambassador, οι οποίοι σήμαναν την επίσημη έναρξη του νέου θεσμού της πόλης και μίλησαν για τη σημασία του fine drinking και τη μεγάλη αυτή γιορτή του εκλεπτυσμένου ποτού.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να απολαύσουν ξεχωριστές γεύσεις και συναρπαστικά signature serves, όπως το Southside No. 10 στο αρτιστίκ pop-up bar του Bartesera με το gin Tanqueray No. Ten, το Fairy’s Cobweb με βότκα Ciroc στο pop-up bar του Six d.o.g.s, το φρουτένιο Caricia de Madre με τεκίλα Don Julio στο εξωτικό pop-up bar του Couleur Locale, το Lucky 23 με ρούμι Ron Zacapa στο παριζιάνικης ατμόσφαιρας Quartier D’ Athenes, την twisted παραλλαγή του κλασικού Stone Fence από το A-for Athens με Bulleit Bourbon, αλλά και το ενδιαφέρον highball cocktail The Golden Gentleman του blend Johnnie Walker Gold Label Reserve στο αριστοκρατικό Alexander’s Bar της Μεγάλης Βρετανίας. Ο κατάλογος των signature cocktails ήταν ατελείωτος και κάλυψε κάθε γούστο των επισκεπτών και τις τέσσερις μέρες του Athens Fine Drinking, καθώς οκτώ διαφορετικά bar εναλλάσσονταν κάθε μέρα προσφέροντας υπέροχες στιγμές.



Το πρόγραμμα συμπλήρωσαν με επιτυχία τα mentoring sessions, οι ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και γευσιγνωσίες που πραγματοποιήθηκαν παράλληλα στο Μικρό Χρηματιστήριο καθ’ όλη τη διάρκεια του μοναδικού αυτού θεσμού. Κορυφαίοι Έλληνες bartenders - νικητές του World Class των προηγούμενων ετών και brand ambassadors των premium spirits, μεταμορφώθηκαν σε ξεναγούς και μύησαν τους επισκέπτες στο μοναδικό κόσμο του fine drinking μέσα από exclusive mentoring sessions, για όσους ήθελαν να μάθουν τα μυστικά πίσω από την premium τέχνη των “Perfect Serves”.

Πρωτότυπες ιδέες για να ένα γευστικό punch με τεκίλα Don Julio και το single-malt ουίσκι Cardhu 12 χρόνων, απλές συνταγές cocktail με όπλο ένα ψυγείο και τα βασικά εργαλεία της κουζίνας με το gin Tanqueray No. Ten, καθώς και δροσερές εκδοχές του διαχρονικού cocktail Mule με την βότκα Ketel One, ήταν κάποια από τα πολύ ξεχωριστά mentoring sessions.



Το πλούσιο πρόγραμμα του Athens Fine Drinking πλαισιώθηκε εξαιρετικά με live links που πραγματοποίησαν και τις τέσσερις ημέρες, από το χώρο του Παλαιού Χρηματιστηρίου, οι ραδιοφωνικοί σταθμοί Pepper 96,6, Easy FM 97,2, 96,9 Rock FM και EN LEFKO. Την τελευταία ημέρα στην κορύφωση αυτής της γιορτής πραγματοποιήθηκε το party του EN LEFKO με τους γνωστούς ραδιοφωνικούς παραγωγούς, Παναγιώτη Μένεγο και Σταύρο Διοσκουρίδη, να δίνουν τον ρυθμό μέχρι το τέλος της βραδιάς.



Οι επισκέπτες του Athens Fine Drinking είχαν και φέτος τη δυνατότητα, κατά την είσοδο στο χώρο να τεστάρουν τις γνώσεις τους αλλά και να ενημερωθούν σχετικά με την υπεύθυνη κατανάλωση. Τέλος, το Athens Fine Drinking by World Class είχε εξασφαλίσει για όλους τους επισκέπτες μέσω του Taxiplon 5€ έκπτωση σε μία διαδρομή για την ασφαλή μετακίνησή από τον χώρο της εκδήλωσης.



Μπορεί το σημείο αναφοράς του Athens Fine Drinking να ήταν το Παλαιό Χρηματιστήριο, όμως η εξερεύνηση δεν σταματάει εκεί! Οι επισκέπτες συνεχίζουν το ταξίδι τους στην υψηλή τέχνη του fine drinking στα 32 συμμετέχοντα bars του κέντρου της Αθήνας, τα οποία έχουν δημιουργήσει και σερβίρουν μέχρι τις 27 Μαΐου exclusive Athens Fine Drinking “Perfect Serve Menus” με έμπνευση τα perfect serves.



Το δεύτερο Athens Fine Drinking μόλις ξεκίνησε με απόλυτη επιτυχία, προσφέροντας μοναδικές γευστικές εμπειρίες, βγαλμένες από την κουλτούρα κορυφαίων spirit. Όλοι όσοι συμμετείχαν στο Παλαιό και Μικρό Χρηματιστήριο πήραν μία μικρή γεύση του τι σημαίνει fine drinking και αναμένουν με μεγάλη ανυπομονησία το επόμενο. Μέχρι τότε όμως μπορούν να αναζητούν όλες αυτές τις fine drinking εμπειρίες που προσφέρουν οι World Class bartenders σε κορυφαία bars της πόλης. Αναζητείστε τους, γιατί το ταξίδι θεσμός στην υψηλή τέχνη του καλού ποτού μόλις ξεκίνησε!