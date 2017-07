Η κορυφαία ιταλική εταιρία καφέ, η Lavazza, ανακοίνωσε πρόσφατα νέα, τριετή χορηγία των πρωταθλημάτων του Wimbledon, εξασφαλίζοντας έτσι τη θέση της Επίσημης Εταιρίας Καφέ του θεσμού. Η συνεργασία, που ξεκίνησε το 2011 και χρόνο με τον χρόνο ενδυναμώνεται, θα διαρκέσει μέχρι το 2019.

Για την περίσταση αυτή, η Lavazza φιλοξενεί στο φετινό τουρνουά τον παγκόσμιο πρεσβευτή της μάρκας: τον θρύλο του τένις Andre Agassi. Εορτάζοντας 25 χρόνια από την κατάκτηση του πρώτου Grand Slam της καριέρας του στο Wimbledon το 1992, ο Agassi επιστρέφει για ακόμα μία φορά στο γήπεδο του All England Club. Όπως είχε κάποτε πει την περίφημη φράση «το Wimbledon είναι το μέρος όπου όλα μπορούν να συμβούν».

Ο Αντιπρόεδρος της Lavazza, Marco Lavazza, σχολιάζει: «Η Lavazza με ενθουσιασμό ανανεώνει τη συνεργασία της με τα τουρνουά του Wimbledon για τα επόμενα τρία χρόνια, συνεχίζοντας μια σχέση που έχει εδραιωθεί εδώ και πολλά χρόνια σε μία από τις βασικές αγορές του κλάδου. Είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε ένα από τα μεγαλύτερα πρωταθλήματα τένις στον κόσμο και προσωπικά αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση να βλέπω τη σχέση μας με τον συγκεκριμένο αθλητικό θεσμό να ενδυναμώνεται χρόνο με χρόνο. Η επιλογή του Agassi ως του “προσώπου” της Lavazza, αποτελεί ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο για εμάς και ανυπομονούμε να μοιραστούμε μία συναρπαστική χρονιά με έναν από τους μεγαλύτερους αθλητές της ιστορίας.»

Το πρωτάθλημα Wimbledon διεξάγεται από τη Δευτέρα, 3 Ιουλίου, έως την Κυριακή, 16 Ιουλίου, 2017, κατά τη διάρκεια του οποίου η Lavazza αναμένεται να χρησιμοποιήσει περισσότερες από 200 μηχανές καφέ στα 60 σημεία εξυπηρέτησης του τουρνουά. Αυτά περιλαμβάνουν 13 μπαρ και εστιατόρια, χώρους φιλοξενίας, χώρους εργασίας των εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και περιοχές που προορίζονται για παίκτες και εργαζομένους για τους αγώνες. Έως ένα εκατομμύριο φλιτζάνια αυθεντικού ιταλικού καφέ αναμένονται να σερβιριστούν στους λάτρεις του τένις της φετινής διοργάνωσης, τόσο μέσα στα περίφημα Grounds του Wimbledon όσο και έξω από το γήπεδο εκεί όπου οι θεατές σχηματίζουν την πιο φημισμένη ουρά της Βρετανίας, καθώς περιμένουν να εισέλθουν στον χώρο των πρωταθλημάτων.

Ο Media and Commercial Director της AELTC, Mick Desmond, σημειώνει: «Εδώ στο All England Lawn Tennis Club είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Lavazza θα συνεχίσει να αποτελεί την επίσημη εταιρία καφέ των πρωταθλημάτων για τρία επιπλέον χρόνια. Επίσης, μας είναι πολύ ευχάριστο που ο πρώην πρωταθλητής του Wimbledon Andre Agassi επιστρέφει στο All England Club ως παγκόσμιος πρεσβευτής της Lavazza.»

Τα προηγούμενα χρόνια, πολλοί πρωταθλητές και δημοφιλείς αθλητές συνεργάστηκαν με την Lavazza ως πρεσβευτές, από την Pat Cash και τον Goran Ivanisevic μέχρι την Caroline Wozniacki και τον Θανάση Κοκκινάκη. Η φετινή χρονιά δεν αποτελεί εξαίρεση, καθώς ο μεγάλος Andre Agassi εντάσσεται στο δυναμικό της Lavazza ως παγκόσμιος πρεσβευτής και για τα τέσσερα τουρνουά του Grand Slam, ως το πρόσωπο της εταιρείας για όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το τένις.

Οι πολλές επιτυχίες του Agassi περιλαμβάνουν την κατάκτηση 60 τίτλων στο ATP World Tour, οκτώ από τους οποίους αφορούν στο Grand Slam, καθώς και τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στην παγκόσμια κατάταξη έξι φορές – κατακτήσεις που ταιριάζουν πολύ με τη Lavazza, μίας από τις πιο σημαντικές εταιρείες επεξεργασίας καφέ στον κόσμο, η οποία προσφέρει την ιταλική κορυφαία ποιότητα σε πάνω από 90 χώρες σε όλο τον κόσμο, με πλούσια κληρονομιά καινοτομίας και αριστείας.

Ως γνωστός λάτρης του καφέ, ο Agassi δηλώνει: «Το πρώτο πράγμα που κάνω το πρωί είναι να πιω ένα φλιτζάνι καφέ σκέτο, απαραίτητο για να ξεκινήσει η ημέρα μου σωστά. Στην αυτοβιογραφία μου, γράφω για την αγάπη που έχω για τον καφέ σε όλη τη διάρκεια της ζωής μου, συνεπώς μου ήρθε πολύ φυσικό να συνεργαστώ με τη Lavazza, που πρωτοπορεί στον κλάδο από την πρώτη ημέρα ίδρυσής της. Η Lavazza όχι μόνο εφηύρε την ανάμειξη ποικιλιών καφέ πριν από 120 χρόνια, αλλά και εργάζεται με πάθος προκειμένου να δημιουργεί τον πιο ποιοτικό και αυθεντικό ιταλικό καφέ που γνωρίζω και αγαπάω εδώ και δεκαετίες.»

Πιστή στη δέσμευση της για την υποστήριξη του τένις, η Lavazza διατηρεί τη θέση της ως η μόνη εταιρία του κλάδου τροφίμων και ποτών παγκοσμίως που συνεργάζεται και με τα τέσσερα τουρνουά Grand Slam - για δεύτερη συνεχή χρονιά – προσφέροντας τον πρώτο σε πωλήσεις καφέ της Ιταλίας σε περισσότερους από τρία εκατομμύρια λάτρεις του τένις στα τουρνουά των Roland Garros, US Open και Australian Open, εκτός από τα πρωταθλήματα του Wimbledon.