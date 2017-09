Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa και ο ειδησεογραφικός οργανισμός BR (BayerischerRundfunk, μέλος του τηλεοπτικού δικτύου εθνικής εμβέλειας ARD) αξιοποιούν την πλατφόρμα Truly Media που ανέπτυξαν από κοινού η Athens Technology Center (ATC) και η DeutscheWelle (DW), για τη συλλογή και την επιβεβαίωση του περιεχομένου που δημοσιεύεται κι αναπαράγεται στα social media κατά την περίοδο των γερμανικών εκλογών. Η πλατφόρμα αξιοποιείται ήδη επιτυχώς για μια περίοδο τουλάχιστον 6 μηνών κι από τις δημοσιογραφικές ομάδες της Deutsche Welle (DW).

“Χρησιμοποιούμε την πλατφόρμα Truly Media για να επιβεβαιώσουμε περιεχόμενο από «αυτόπτες μάρτυρες», ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις της τεχνολογίας. Αυτό βοηθά στο να θέσουμε πρότυπα και να τεκμηριώσουμε όλες τις προσπάθειες επιβεβαίωσης με ένα κοινό τρόπο για όλες τις ομάδες σύνταξης.”, σημειώνει ο Stefan Primbs, Head of Social Listening and Verification στο BR. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Stefan Voss, Head of the verification team του dpa , “η πλατφόρμα Truly Media μπορεί να μας βοηθήσει να συντονίσουμε καλυτερα της ομαδικές μας προσπάθειες γύρω από την επιβεβαίωση. Έτσι αυξάνεται η διαφάνεια καθ’ όλητ ης διάρκεια της διαδικασίας, για το σύνολο των εμπλεκομενων ομάδων.”

Η πλατφόρμα Truly Media επιτρέπει στους δημοσιογράφους να επιβεβαιώσουν το βαθμό εγκυρότητας φωτογραφιών, videos, ή social media λογαριασμών σε πραγματικό χρόνο. Μπορούν να επιλέξουν τα πιο σημαντικά υλικά και να επικυρώσουν κάθε ένα ξεχωριστά, χρησιμοποιώντας μια λίστα κριτηρίων αλλά και ενσωματωμένα ψηφιακά εργαλεία όπως το Google Maps ή το TinEye. Η διαδικασία αυτή μπορεί να υλοποιηθεί συνεργατικά, είτε εντός ενός newsroom, είτε μεταξύ διαφορετικών οργανισμών, ακόμα και μεταξύ «αυτόνομων» δημοσιοργάφων ανά τον κόσμο.