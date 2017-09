Το event της χρονιάς πλησιάζει! Το ΤEDxAcademy πιστό στο ραντεβού του επιστρέφει και φέτος για 8η χρονιά στις 30 Σεπτεμβρίου 2017 στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα «Ο καλύτερος μας εαυτός – Our Best Self» και υποδέχεται διεθνώς αναγνωρισμένους, συναρπαστικούς ομιλητές, οι οποίοι θα μας δώσουν έμπνευση να ανακαλύψουμε όλοι μαζί την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας.

Μερικά από τα θέματα που θα αγγίξουν οι ομιλητές περιλαμβάνουν:

Η σημασία της γυναίκας στη σημερινή εποχή

Πως διαμορφώνει η τεχνολογία την ίδια μας τη ζωή

Πως το fintech ενδυναμώνει ανθρώπους και χώρες

Τρόποι εξερεύνησης της προσωπικής μας εργασιακής ασφάλειας

Πως μπορεί η ιστορία να μας βοηθήσει να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εναλλακτικό μέσο δράσης

Στην πρώτη ενότητα με τίτλο ‘The World at its best’, η Anastasia Mikova, δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, ο Andreas Stavropoulos, Technology Investor, ο Spiros Margaris, Fintech Expert και ο Jacob Morgan, Best-Selling Author, Keynote Speaker & Futurist, θα μοιραστούν με το κοινό το όραμα τους για το πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο.

Στη συνέχεια, στην ενότητα ‘Communities at their best’, η Maria Efthymiou, Καθηγήτρια Ιστορίας, ο Nikos Vettas, Καθηγητής Οικονομικών, η Melina Taprantzi, Κοινωνική Επιχειρηματίας και ο David Katz, Κοινωνικός Επιχειρηματίας, υποστηρίζουν ότι η μεγαλύτερη ‘υπερδύναμη’ στον κόσμο είναι η ικανότητα να οραματιστεί κανείς το μέλλον, να προκαλέσει ενθουσιασμό και αυτό να το μοιραστεί και με τους υπόλοιπους γύρω του ώστε να το κάνει πραγματικότητα. Τέλος, στην ενότητα ‘Our best self’, ο Andonis Foniadakis, Χορογράφος, ο Robin Farmanfarmaian, Συγγραφέας – Επιχειρηματίας, ο Dean Karnazes, Υπερ-μαραθωνοδρόμος, ο Caspar Berry, Επαγγελματίας Παίκτης Πόκερ και η Λίνα Νικολακοπούλου, Στιχουργός και Συνθέτης, θέτουν μέσα από την προσωπική τους εμπειρία και διαδρομή ερωτήματα όπως: Πως είναι το όραμα μας για τον καλύτερο μας εαυτό; Παίρνουμε τις σωστές αποφάσεις; Τι μας δίνει κίνητρο; Πως διαχειριζόμαστε το ρίσκο; Πως αντιλαμβανόμαστε το μέλλον; Είμαστε τελικά έτοιμοι για τον καλύτερο μας εαυτό;

Η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του TEDxAcademy, Νίκη Συροπούλου, δήλωσε: «Φέτος, στην 8η χρονιά του TEDxAcademy στην Αθήνα, θέλαμε να κάνουμε -φαινομενικά- εύκολες ερωτήσεις. Έχουμε επίδραση στον κόσμο; Κάνουμε τη διαφορά στις ζωές των συμπολιτών μας; Εύκολες ερωτήσεις, χωρίς όμως τόσο προφανείς απαντήσεις. Οι ομιλίες των καλεσμένων μας, ανθρώπων πρωτοπόρων με καινοτόμες ιδέες και όραμα από διαφορετικά υπόβαθρα, θα μας βοηθήσουν να τις απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Οι εγγραφές για συμμετοχή στο TEDxAcademy 2017 έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται συνεχώς το επόμενο διάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του TEDxAcademy, www.tedxacademy.com, αλλά και στα social media του οργανισμού.

Αναλυτικότερα, το πρόγραμμα του φετινού TEDX Academy περιλαμβάνει:

Session 1: Global View

Anastasia Mikova/ Film Director

Δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, η Anastasia Mikova, μέσα από την καινούργια της ταινία «Woman» έρχεται για να μας τονίσει τη σημασία της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία.

Andreas Stavropoulos/ Technology Investor

Επενδυτής από την Silicon Valley που στηρίζει εταιρείας με μέλλον και προοπτική, θα μας εξηγήσει πως η τεχνολογία διαμορφώνει πλέον την ίδια μας τη ζωή.

Spiros Margaris/ Fintech Expert

Εμπειρογνώμονας στον τομέα της τεχνολογίας και του insurtech και ένας από τους κορυφαίους ηγέτες της παγκόσμιας σκέψης, θα μιλήσει για το πως η Fintech ενδυναμώνει ανθρώπους και χώρες.

Jacob Morgan /Best-Selling Author, Keynote Speaker & Futurist

Τρεις φορές best-selling συγγραφέας και συναρπαστικός ομιλητής, θα μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε την προσωπική μας εργασιακή ασφάλεια και να πλοηγηθούμε σε ένα νέο κόσμος

Session 2: Local Communities

Maria Efthymiou / History Professor

Στην ομιλία της θα αναφερθεί στα τρία διαχρονικά δυνατότερα σημεία του Ελληνισμού τα τελευταία 4.000 χρόνια. Πώς η Ιστορία μπορεί να μας κάνει να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό;

Nikos Vettas / Professor of Economics

Με μακροσκελή εμπειρία στον τομέα μικροοικονομίας και της βιομηχανικής οργάνωσης, θα μας αναλύσει πώς μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη στην Ελλάδα παρόλη τη βαθιά οικονομική κρίση.

Melina Taprantzi/ Social Entrepreneur

Επιχειρηματίας και ιδρύτρια του Wise Greece θα μας μιλήσει για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εναλλακτικό μέσο δράσης αλλά και ανταπόδοσης στην κοινωνία.

David Katz/ Social Entrepreneur

Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του μοναδικού οργανισμού στον κόσμο που αποκομίζει κέρδος από πλαστικά απορρίμματα, θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε πως η μεγαλύτερη απειλή των ωκεανών, μπορεί να γίνει η πλουσιότερη ευκαιρία της ανθρωπότητας.

Session 3: Best Self / Human Dimension

Andonis Foniadakis / Choreographer

Παγκόσμιας φήμης χορευτής και χορογράφος, πρόκειται να συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους η τέχνη τον διαμόρφωσε ως άτομο, οδηγώντας τον στον καλύτερό του εαυτό.

Robin Farmanfarmaian/ Author – Entrepreneur

Συγγραφέας, επιχειρηματίας και ειδικευμένη σε θέματα τεχνολογίας και υγείας, η Robin Farmanfarmaian θα μιλήσει για το πάντρεμα τεχνολογίας και υγείας και πως αυτό μας εξασφαλίζει ποιότητα στη ζωή μας.

Dean Karnazes/ Ultramarathoner

Διεθνώς αναγνωρισμένος υπερμαναθωνοδρόμος και αθλητής αντοχής, θα εξηγήσει πως φτάνοντας στα όρια μυαλό και σώμα, μπορούμε να βρούμε την καλύτερη πτυχή του εαυτού μας.

Caspar Berry / Professional Poker Player

Με σπουδές στα Οικονομικά και την Ανθρωπολογία και ως επαγγελματίας παίκτης πόκερ πλέον, θα μιλήσει για την αβεβαιότητα και τη λήψη αποφάσεων που μας οδηγούν στον καλύτερο μας εαυτό.

Lina Nikolakopoulou/ Lyricist & music producer

Εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, στιχουργός, παραγωγός και πολύπλευρη προσωπικότητα, έρχεται για να μας αναλύσει την ομορφιά της τέχνης και της δημιουργίας.

