Αυτή την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου, το αεροδρόμιο της Αθήνας καλωσορίζει το Εθνικό Θέατρο!

Στο πλαίσιο του προγράμματος Fly me to the Moon, το Εθνικό Θέατρο θα παρουσιάσει αποσπάσματα από τη νέα μουσικοθεατρική παράσταση του Μικρού Εθνικού, «Μόμο», σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Μια παράσταση γεμάτη χιούμορ, χορό και σασπένς, που θα συνεπάρει μικρούς και μεγάλους ταξιδιώτες και επισκέπτες!

Μέσα από μία, φαινομενικά απλή, παιδική ιστορία, ο βραβευμένος Γερμανός συγγραφέας Μίχαελ Έντε επιστρατεύει τη φαντασία και το συμβολισμό για να μιλήσει για τη φύση και την αξία του χρόνου, το στρες και τον καταναλωτισμό. Μια ιστορία για παιδιά που διεκδικούν τη χαρά για τη ζωή και το παιχνίδι αλλά και για μεγάλους, που ζουν σε έναν ανελέητα γρήγορο κόσμο.

Το βιβλίο - ορόσημο του Έντε, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη Γερμανία το 1973, μεταφράστηκε σε περισσότερες από 40 γλώσσες και χαρακτηρίστηκε από κριτικούς, αλλά και φιλοσόφους, ως «ένα από τα σημαντικότερα βιβλία του 20ού αιώνα».

Επίπεδο Αναχωρήσεων – Eίσοδος 3, περιοχή ελεύθερης πρόσβασης

Ώρα: 12:00 – 13:45

Συντελεστές:

Μετάφραση: Κίρα Σίνου

Σκηνοθεσία-Μουσική: Ελένη Ευθυμίου

Διασκευή: Σοφία Ευτυχιάδου

Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη

Κοστούμια: Λουκία Χουλιάρα

Κίνηση: Bιττόρια Κότσαλου

Ηχητικό περιβάλλον: Οδυσσέας Γκάλλιος

Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, ζωγραφική-βίντεο

Δημήτρης Ζάχος, μοντάζ-υλοποίηση-βίντεο

Μελίνα Παιονίδου, μουσική διδασκαλία

Μαριάνθη Γραμματικού, βοηθός σκηνοθέτη

ΔιδώΓκόγκου, βοηθός σκηνογράφου,

Ιωάννα Κωνσταντινίδη, β' βοηθός σκηνογράφου

Σάλι Αλάραμπι, βοηθός ενδυματολόγου

Μουσικοί: Ειρήνη Αμανατιάδου (κλαρινέτο), Βαγγέλης Θάνος (κρουστά), Αλέξανδρος Κασαρτζής (βιολοντσέλλο)

Παίζουν:

Στέλλα Ψαρουδάκη, Βαγγέλης Αμπατζής, Αλέξανδρος Βαμβούκος, Σπύρος Κυριαζόπουλος, Νάνσυ Σιδέρη, Τζένη Παρασκευαΐδου, Νατάσα Εξηνταβελόνη, Θέμης Θεοχάρογλου, Γιώργος Δίκαιος, Γιώργος Ζυγούρης, Διονύσης Πιφέας, Κλέαρχος Παπαγεωργίου