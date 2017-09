Το TEDxAcademy 2017 ανακοίνωσε την Τετάρτη το πλήρες πρόγραμμα της συναρπαστικής 8ης διοργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί το επόμενο Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017, στην αίθουσα «Αλεξάνδρα Τριάντη» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με θέμα «Ο καλύτερος μας εαυτός – Our Best Self».

Στη λίστα με τους διεθνώς αναγνωρισμένους ομιλητές προστίθεται ο Παύλος Τσίμας, ένας από τους πιο καταξιωμένους Έλληνες δημοσιογράφους με 25 χρόνια εμπειρίας, ο οποίος θα μιλήσει στην πρώτη ενότητα με θέμα «The World At Its Best» για την δημοσιογραφία στον 21ο αι. και τον ρόλο των Social Media στην ενημέρωσή μας.

Στο διάλειμμα μεταξύ της πρώτης και δεύτερης ενότητας οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τη χορωδία El Sistema Greece, ένα μεικτό μουσικό σύνολο που αποτελείται από παιδιά που προέρχονται από προσφυγικούς καταυλισμούς του Σκαραμαγκά, του Ελαιώνα και του Σχιστού και από περιοχές της Κυψέλης, αλλά και της ευρύτερης Αθήνας, με τη συνοδεία της μεσοφώνου Μπέτυς Χαρλαύτη. Εμπνευσμένο από τη φιλοσοφία και μεθοδολογία της El Sistema της Βενεζουέλας που ιδρύθηκε το 1975 από τον Jose Antonio Abreu και θεωρήθηκε εργαλείο κοινωνικής ένταξης και ανθρωπιστικής ανάπτυξης, ο στόχος του ελληνικού El Sistema είναι να διευκολύνει την ενσωμάτωση των κοινωνικά αποκλεισμένων παιδιών στην ελληνική - ευρωπαϊκή κοινωνία. Με τη διδαχή της μουσικής, όχι μόνο εμπνέονται για να επιδιώξουν ένα καλύτερο μέλλον, αλλά νιώθουν μέρος μίας κοινότητας, ενώ ταυτόχρονα τους παρέχεται μια πλατφόρμα για διάλογο και συνοχή μεταξύ διαφορετικών κοινοτήτων.

Στο ξεκίνημα της τρίτης ενότητας και πριν την ομιλία του Αντώνη Φωνιαδάκη, θα ακολουθήσει performance χορού σε χορογραφία του ίδιου του διεθνούς φήμης χορευτή και χορογράφου με τη συμμετοχή 11 χορευτών από την ομάδα apotosoma.

Πέρα από τις συναρπαστικές ομιλίες και τις πολύ ενδιαφέρουσες μουσικές και χορευτικές ενότητες, οι επισκέπτες του φετινού TEDxAcademy θα έχουν την ευκαιρία στα διαλείμματα να περιηγηθούν σε δύο ειδικά “alleys”. Στο T-alley θα παρουσιαστούν μερικές ιδέες και ομάδες που εκπροσωπεύουν με τον καλύτερο τρόπο τους τεχνολογικά πρωτοπόρους νέους και την ανθρώπινη περιέργεια: Την Elektronio, η οποία δημιουργεί οχήματα προσωπικής μετακίνησης στο αστικό περιβάλλον βασισμένα στο ηλεκτρικό ποδήλατο με έναν επαναστατικό σχεδιασμό. Το Feel είναι ένα "έξυπνο" βραχιόλι που μεταφέρει δεδομένα σε μια εφαρμογή για την αναγνώριση των ανθρώπινων συναισθημάτων και τη βελτίωση της ψυχικής υγείας. Τη Η ClioMuse, μια βραβευμένη πλατφόρμα διαχείρισης και μεταπώλησης πολιτιστικών ψηφιακών ξεναγήσεων. Τη PHEE, εταιρεία διακεκριμένη σε παγκόσμιους διαγωνισμούς ευρεσιτεχνίας, η οποία παράγει σε παγκόσμια αποκλειστικότητα προϊόντα με πρώτη ύλη τα ελληνικά φύκια - νεκρά φύλλα του φυτού Posidonia Oceanica. Τέλος, τη ParkAllou μια ομάδα βραβευμένων φοιτητών έχει δημιουργήσει ένα έξυπνο κολονάκι το οποίο περιέχει τεχνολογία IoT με σκοπό, τον εντοπισμό του παράνομου παρκαρισμένου οχήματος και την ειδοποίηση του ατόμου με κινητικά προβλήματα αλλά και των αρχών.

Το D-Alley, αναφερόμενο στο φετινό θέμα “Our Best Self”, θα μας συστήσει μερικούς από τους πλέον θαρραλέους, ταλαντούχους και δημιουργικούς στοχαστές/επαγγελματίες ελληνικής καταγωγής, στο σύνολό τους διακεκριμένα άτομα, τα οποία επιτυγχάνουν ανά την υφήλιο και μας εκπλήσσουν διαρκώς με τα πολλά υποσχόμενα βήματά τους. Προσκαλώντας τους να συστηθούν μέσα από την έκθεση Our best self in the world \ Focus on creativity, το TEDxAcademy στοχεύει να μοιραστεί με το κοινό του στιγμιότυπα από τη δημιουργική τους έκφραση, αλλά και να τους δώσει την ευκαιρία να μιλήσουν για το τί είναι αυτό που τους εμπνέει να ανιχνεύουν νέους δρόμους και να εξερευνούν νέους δρόμους στους τομείς τους – συχνά μέσα σε ιδιαιτέρως ανταγωνιστικό περιβάλλον. Τέλος θα μοιραστούν μαζί μας την “teasing” σκέψη τους για το πώς μια συγκεκριμένη δημιουργική πορεία θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στην Ελλάδα.

Καθώς η μέρα θα οδεύει προς το τέλος της, οι γνωστές Μέλισσες, ένα από τα πιο δημοφιλή pop συγκροτήματα της χώρας θα αναλάβουν τα ηνία του μεγάλου after party. Μέσα από μια διαδρομή 8 ετών με αλλεπάλληλες επιτυχίες και σημαντικές συνεργασίες, οι ΜEΛΙSSES έχουν κερδίσει την εκτίμηση καταξιωμένων μουσικών, μια πολύ σημαντική επιβράβευση στην επίμονη δουλειά τους που έχει να επιδείξει ήδη 10 τραγούδια στο top 10 του ραδιοφωνικού airplay αλλά και πάνω από 750 ζωντανές εμφανίσεις και συναυλίες σε όλη την Ελλάδα.

Οι εγγραφές για συμμετοχή στο TEDxAcademy 2017 έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται συνεχώς το επόμενο διάστημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση του TEDxAcademy, www.tedxacademy.com, αλλά και στα social media του οργανισμού.

Για τη διευκόλυνσή σας το τελικό και αναλυτικό πρόγραμμα του φετινού TEDX Academy περιλαμβάνει:

Session 1: Global View

Anastasia Mikova/ Film Director

Δημοσιογράφος και σκηνοθέτης, η Anastasia Mikova, μέσα από την καινούργια της ταινία «Woman» έρχεται για να μας τονίσει τη σημασία της γυναίκας στη σημερινή κοινωνία.

Andreas Stavropoulos/ Technology Investor

Επενδυτής από την Silicon Valley που στηρίζει εταιρείας με μέλλον και προοπτική, θα μας εξηγήσει πως η τεχνολογία διαμορφώνει πλέον την ίδια μας τη ζωή.

Παύλος Τσίμας/ Δημοσιογράφος

Ο καταξιωμένος δημοσιογράφος θα μας μιλήσει για τη δημοσιογραφία στον 21ο αιώνα και πως τα μέσα κοινωνική δικτύωσης άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο ενημερωνόμαστε.

Spiros Margaris/ Fintech Expert

Εμπειρογνώμονας στον τομέα της τεχνολογίας και του insurtech και ένας από τους κορυφαίους ηγέτες της παγκόσμιας σκέψης, θα μιλήσει για το πως η Fintech ενδυναμώνει ανθρώπους και χώρες.

Jacob Morgan /Best-Selling Author, Keynote Speaker & Futurist

Τρεις φορές best-selling συγγραφέας και συναρπαστικός ομιλητής, θα μας βοηθήσει να εξερευνήσουμε την προσωπική μας εργασιακή ασφάλεια και να πλοηγηθούμε σε ένα νέο κόσμο.

Session 2: Local Communities

Maria Efthymiou / History Professor

Στην ομιλία της θα αναφερθεί στα τρία διαχρονικά δυνατότερα σημεία του Ελληνισμού τα τελευταία 4.000 χρόνια. Πώς η Ιστορία μπορεί να μας κάνει να βρούμε τον πραγματικό μας εαυτό;

Nikos Vettas / Professor of Economics

Με μακροσκελή εμπειρία στον τομέα μικροοικονομίας και της βιομηχανικής οργάνωσης, θα μας αναλύσει πώς μπορεί να επιτευχθεί ανάπτυξη στην Ελλάδα παρόλη τη βαθιά οικονομική κρίση.

Melina Taprantzi/ Social Entrepreneur

Επιχειρηματίας και ιδρύτρια του Wise Greece θα μας μιλήσει για την κοινωνική επιχειρηματικότητα ως εναλλακτικό μέσο δράσης αλλά και ανταπόδοσης στην κοινωνία.

David Katz/ Social Entrepreneur

Ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος του μοναδικού οργανισμού στον κόσμο που αποκομίζει κέρδος από πλαστικά απορρίμματα, θα μας βοηθήσει να ανακαλύψουμε πως η μεγαλύτερη απειλή των ωκεανών, μπορεί να γίνει η πλουσιότερη ευκαιρία της ανθρωπότητας.

Session 3: Best Self / Human Dimension

Andonis Foniadakis / Choreographer

Παγκόσμιας φήμης χορευτής και χορογράφος, πρόκειται να συζητήσει τους τρόπους με τους οποίους η τέχνη τον διαμόρφωσε ως άτομο, οδηγώντας τον στον καλύτερό του εαυτό.

Robin Farmanfarmaian/ Author – Entrepreneur

Συγγραφέας, επιχειρηματίας και ειδικευμένη σε θέματα τεχνολογίας και υγείας, η Robin Farmanfarmaian θα μιλήσει για το πάντρεμα τεχνολογίας και υγείας και πως αυτό μας εξασφαλίζει ποιότητα στη ζωή μας.

Dean Karnazes/ Ultramarathoner

Διεθνώς αναγνωρισμένος υπερμαναθωνοδρόμος και αθλητής αντοχής, θα εξηγήσει πως φτάνοντας στα όρια μυαλό και σώμα, μπορούμε να βρούμε την καλύτερη πτυχή του εαυτού μας.

Caspar Berry / Professional Poker Player

Με σπουδές στα Οικονομικά και την Ανθρωπολογία και ως επαγγελματίας παίκτης πόκερ πλέον, θα μιλήσει για την αβεβαιότητα και τη λήψη αποφάσεων που μας οδηγούν στον καλύτερο μας εαυτό.

Lina Nikolakopoulou/ Lyricist & music producer

Εμβληματική μορφή της ελληνικής μουσικής σκηνής, στιχουργός, παραγωγός και πολύπλευρη προσωπικότητα, έρχεται για να μας αναλύσει την ομορφιά της τέχνης και της δημιουργίας.