Ο κ. Ριχάρδος Αντώνιος Λαμπίρης αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου στο ΤΑΙΠΕΔ, μετά την παραίτηση του κ. Αντώνη Λεούση, ο οποίος ήταν επικεφαλής του Ταμείου τα τελευταία δύο χρόνια.

Η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) έκανε δεκτή την παραίτηση για προσωπικούς λόγους, του κ. Λεούση, με ισχύ από 15 Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων και επιλογής του CEO διεξήχθη σε συνεργασία με εξειδικευμένη εταιρεία διεθνούς κύρους. Το Διοικητικό Συμβούλιο διενήργησε συνεντεύξεις και αξιολόγησε τους υποψήφιους με βάση τα απαιτούμενα κριτήρια όπως αυτά προσδιορίζονταν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Τελικός υποψήφιος αναδείχθηκε ο κ. Λαμπίρης με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ.

Ο κ. Λαμπίρης γεννήθηκε το 1975. Σπούδασε Ηλεκτρονικός Μηχανικός στο Πανεπιστήμιο του Sussex και είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MSc. in Project Management από το Πανεπιστήμιο του Birmingham. Είναι επίσης κάτοχος MSc. in International Trade, Transport and Finance από το City University στην Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί ως μηχανολόγος στην Rockwell Golde και έχει μακρά εμπειρία στην επιχειρηματική και επενδυτική τραπεζική καλύπτοντας τόσο τις αγορές της Ελλάδος όσο και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε οργανισμούς όπως η EFG Telesis Finance και η HSBC Bank plc. Από το 2006 διετέλεσε, μεταξύ άλλων, επικεφαλής του τμήματος Εξαγορών και Συγχωνεύσεων της HSBC Bank plc για την Ελλάδα και Κύπρο, με έμφαση στις ιδιωτικοποιήσεις.

O κ. Λαμπίρης αναλαμβάνει τα καθήκοντά του στις 16 Οκτωβρίου 2017.