Οι διεθνείς επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας εξακολουθούν να επενδύουν σε νέες θεραπείες παρά την τάση απόσυρσής τους από τις κεφαλαιαγορές στις ΗΠΑ και την ΕΕ, τις χαμηλότερες αποτιμήσεις και την αυξημένη πίεση από τους πληρωτές, σύμφωνα με την 31η ετήσια έκθεση της ΕΥ για τον κλάδο της βιοτεχνολογίας, Beyond borders: staying the course.