Σε σχετικό tweet στον επίσημο λογαριασμό του ΥΠΕΞ αναφέρεται: «Η σκέψη μας βρίσκεται κοντά στα θύματα της επίθεσης της Νέας Υόρκης και τους συγγενείς τους. Στεκόμαστε δίπλα στον αμερικανικό λαό και την κυβέρνησή του».

Our thoughts go out to #NewYork terrorist attack victims &their families.We stand by the people of US & its govt @StateDept @USEmbassyAthens