Το ΙΤΕ ανακοινώνει τις πρόσφατες επιτυχίες δύο ερευνητών του, του Δρ. Μαρίνου Σαρηγιάννη, ερευνητή του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και του καθ. Κωνσταντίνου Τάσση, συνεργαζόμενου μέλους ΔΕΠ του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ, οι οποίοι εξασφάλισαν χρηματοδότηση από το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα Consolidator (CoG) του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ERC).

Επισημαίνεται ότι από τις 3 συνολικά χρηματοδοτήσεις που απέσπασε αυτή τη φορά η Ελλάδα, οι 2 ανήκουν σε Ερευνητές του ΙΤΕ.

Ο Ερευνητής του ΙΤΕ καθ. Κωνσταντίνος Τάσσης, επιτυγχάνει χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), για την υλοποίηση του έργου PASIPHAE

Ο Κωνσταντίνος Τάσσης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και Συνεργαζόμενος Ερευνητής του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC) στο πλαίσιο του εξόχως ανταγωνιστικού προγράμματος «Επιχορηγήσεων Εδραίωσης» (Consolidator Grant), για να υλοποιήσει το πείραμα PASIPHAE (http://pasiphae.science). Το έργο PASIPHAE, του οποίου η χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 1,9 εκατομμυρίων ευρώ, θα έχει διάρκεια πέντε ετών και θα εκτελεστεί στο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ στο πλαίσιο της Ομάδας Αστροφυσικής, που αποτελεί συνεργασία του ΙΤΕ-ΙΗΔΛ και του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι η έκτη φορά που ερευνητής του ΙΗΔΛ επιλέγεται για χρηματοδότηση από τα υψηλού κύρους προγράμματα του ERC.

Το πείραμα PASIPHAE θα πραγματοποιηθεί από διεθνή κοινοπραξία, υπό τον συντονισμό του κ. Τάσση και θα χαρτογραφήσει, με πρωτοφανή ακρίβεια, την πόλωση του φωτός από εκατομμύρια αστέρια του Γαλαξία μας. Οι παρατηρήσεις θα γίνουν με ειδικά όργανα πρωτοποριακής τεχνολογίας από τα αστεροσκοπεία του Σκίνακα στην Κρήτη και του Σάδερλαντ στη Νότιο Αφρική. Με βάση τις νέες αυτές μετρήσεις θα δημιουργηθεί για πρώτη φορά ένας τρισδιάστατος χάρτης του μαγνητικού πεδίου του Γαλαξία μας. Έτσι θα καταστεί δυνατό να προσδιοριστούν οι πλέον κατάλληλες περιοχές του ουρανού, όπου οι αστρονόμοι μπορούν να αναζητήσουν το αποτύπωμα στο αρχέγονο φως των πρώτων στιγμών της δημιουργίας του Σύμπαντος.

Οι αξιολογητές της πρότασης του κ. Τάσση εκ μέρους του ERC αναφέρουν (στις ανώνυμες αναφορές τους) πως η επιτυχία του εν λόγω πειράματος θα έχει σημαντικότατη επίδραση τόσο στην κοσμολογία όσο και στην αστροφυσική των γαλαξιών. Σημειώνουν πως οι νέες παρατηρήσεις θα αποτελέσουν μία μοναδική συνεισφορά και «πιθανώς αποφασιστική» στην κατεύθυνση της αναζήτησης του αρχέγονου φωτός. Καταλήγουν πως η πρόταση είναι επαναστατική και θα αποτελέσει ένα γιγαντιαίο άλμα στο επιστημονικό της πεδίο.

Η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θα λειτουργήσει συνεργατικά με επί πλέον χορηγίες για το αντικείμενο του έργου από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Infosys στην Ινδία, το National Equipment Program της Νοτίου Αφρικής και το National Science Foundation των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Ο Eρευνητής του ΙΤΕ Δρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), για το ερευνητικό πρόγραμμα GHOST

Ο Δρ. Μαρίνος Σαρηγιάννης έλαβε χρηματοδότηση από το European Research Council Consolidator Grant (H2020-ERC-COG-2017) με το ερευνητικό πρόγραμμα GHOST - Geographies and Histories of the Ottoman Supernatural Tradition: Exploring Magic, the Marvelous, and the Strange in Ottoman Mentalities. Το πρόγραμμα θα ερευνήσει τις οθωμανικές έννοιες και πεποιθήσεις που αφορούν το υπερφυσικό. Κύριοι στόχοι του θα είναι να εξετάσει τη σημασία και το περιεχόμενο των διαφόρων αντιλήψεων για το «υπερφυσικό», να τις τοποθετήσει μέσα στις διάφορες οθωμανικές κοσμοεικόνες, να αναλύσει τις αλλαγές που επήλθαν στο πέρασμα του χρόνου και να τις συσχετίσει με την ανάδυση διαφορετικών πολιτισμικών επιπέδων και κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα θα δώσει ώθηση σε ευρύτερες συζητήσεις στην πρόσφατη ιστοριογραφία σχετικά με έννοιες όπως η «απομάγευση του κόσμου» ή ο «διαφωτισμός», ενσωματώνοντας έτσι την οθωμανική διανοητική ιστορία στην ευρύτερη πολιτισμική ιστορία της πρώιμης νεωτερικότητας. Η ερευνητική ομάδα περιλαμβάνει επιστήμονες από την Ελλάδα, τη Μεγάλη Βρετανία, την Τουρκία και τις ΗΠΑ, οι οποίοι θα συμμετέχουν ως μεταδιδακτορικοί ερευνητές, επισκέπτες ερευνητές και υποψήφιοι διδάκτορες.