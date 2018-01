Την 43η θέση, την καλύτερη που έχει λάβει ποτέ ελληνικό πανεπιστήμιο σε επίπεδο ιδρύματος με βάση το κριτήριο των ετεροαναφορών (references) καταλαμβάνει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην κατάταξη Webometrics Ranking of World Universities. Το ΕΚΠΑ, σύμφωνα με την κατάταξη, βρίσκεται στην 43η θέση παγκοσμίως, μεταξύ των 12.000 πανεπιστημίων που αξιολογήθηκαν, με 57.4706 ετεροαναφορές.

Στη γενική κατάταξη, με βάση τα τέσσερα κριτήρια της Webometrics, περιλαμβάνονται 77 ελληνικά πανεπιστήμια, ΤΕΙ και ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πρώτο ελληνικό πανεπιστήμιο, για δεύτερη διαδοχική χρονιά είναι το ΕΚΠΑ, το οποίο βρίσκεται στη 271η θέση παγκοσμίως. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 287, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 355, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 486 και το Πανεπιστήμιο Κρήτης στη θέση 589.

Στην πρώτη πεντάδα της κατάταξης «κυριαρχούν» πανεπιστήμια των ΗΠΑ, με πρώτο το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (Harvard University), δεύτερο το πανεπιστήμιο του Στάνφορντ (Stanford University), τρίτο το ΜΙΤ (Massachusetts Institute of Technology), τέταρτο το πανεπιστήμιο του Μπέρκλεϊ (University of California Berkeley) και πέμπτο το πανεπιστήμιο της Ουάσινγκτον (University of Washington).

Η κατάταξη Webometrics Ranking of World Universities που δημοσιεύθηκε στις 24 Ιανουαρίου, αφορά το 1ο εξάμηνο του 2018, περιλαμβάνει 12.000 πανεπιστήμια και θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης». Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται κατ' ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό.

Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως την παρουσία και τη δημοτικότητά τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους, αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεών τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο, κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Αναλυτικά, η κατάταξη, όπως διαμορφώθηκε για το 1ο εξάμηνο του 2018 βρίσκεται εδώ και η κατάταξη με βάση τις ετεροαναφορές εδώ.