Κατόπιν των ανωτέρω, το ΕΒΕΘ προτρέπει τους ενδιαφερόμενους εισαγωγείς που δεν θα πραγματοποιήσουν on line πληρωμές του ICISnet απευθείας, να εκτελωνίσουν σήμερα σχετικά εμπορεύματα ώστε να αποφύγουν προβλήματα.

3. Οι ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet που θα πραγματοποιηθούν σε επιλεγμένη ημερομηνία (όχι on line), θα αποσταλούν στο ICISnet (με αρχείο batch) την Τρίτη 3 Απριλίου 2018, οπότε και θα τύχουν επεξεργασίας, προκειμένου να προωθηθεί η τελωνειακή διαδικασία (απελευθέρωση εμπορευμάτων κ.λ.π.).

2. Παρόλα αυτά, θα διεκπεραιωθούν κανονικά όλες οι on line ηλεκτρονικές πληρωμές του ICISnet.

