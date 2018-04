Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1954 από τους Ιωάννη Σκλαβενίτη, Σπύρο Σκλαβενίτη και τον Μιλτιάδη Παπαδόπουλο, αρχικά ως Χονδρέμπορος. Το πρώτο σούπερ μάρκετ άνοιξε το 1969 στο Περιστέρι της Αθήνας. Μετά από 64 χρόνια, η Σκλαβενίτης έχει εξελιχτεί στον μεγαλύτερο εργοδότη του λιανεμπορίου, καθώς ο όµιλος πλέον διαθέτει 43 υπερµάρκετ, 466 σούπερ µάρκετ και 11 cash and carry, ενώ απασχολεί περίπου 23.000 εργαζοµένους.

