Πρόκειται για πλαστικά πιρούνια χρυσού χρώματος, προέλευσης Κίνας, σε συσκευασία των 10 τεμαχίων έκαστη, με κωδικό είδους (Item No) CC-01F, με αριθμό παρτίδας (Lot No) AZ-161224 και αριθμό γραμμοκώδικα (barcode) 0473858000032. Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε στην Ελλάδα από την επιχείρηση JUMBO Α.Ε.Ε.

More in this category: