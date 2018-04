Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ενημερώνει ότι την Πέμπτη 12/04/2018 στον αρχαιολογικό χώρο του Σουνίου θα πραγματοποιηθούν εργασίες κινηματογράφησης στο πλαίσιο γυρισμάτων τηλεοπτικής σειράς συμπαραγωγής του B.B.C. “The Little Drummer Girl”, από την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας του χώρου έως τις 13.00.

