Ο τελευταίος μάλιστα φέρεται να είχε δώσει στις δικαστικές και ανακριτικές αρχές βίντεο από συνάντησή του με τον Ζιντάστι στην Κωνσταντινούπολη, κατά την οποία είχε συμφωνηθεί η μεταφορά των ναρκωτικών με το πλοίο Noor One. Παρών στην ίδια συνάντηση, με χρέη μεταφραστή, ήταν και στενός συγγενής του Ζιντάστι, επιχειρηματίας με μόνιμη διαμονή στο Λονδίνο. Σε βάρος και αυτού εκδόθηκε το φθινόπωρο του 2017 ένταλμα σύλληψης της ανακρίτριας Πειραιά.

Κεντρικό πρόσωπο στην υπόθεση της μεταφοράς των δύο τόνων ηρωίνης με το πλοίο Noor One, τον Ιούνιο του 2014, φέρεται να έχουν στα χέρια τους οι τουρκικές Αρχές εδώ και μερικά εικοσιτετράωρα.

More in this category: