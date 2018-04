Ο Μιχάλης Πρίντζος, THI Director of Programming, δήλωσε: «Τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα είναι απασχολημένη με την αναζωογόνηση της οικονομίας και την τόνωση της επιχειρηματικότητας. Η οικονομική ανάπτυξη είναι αναμφίβολα πολύ σημαντική, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να είμαστε σε επαγρύπνηση και να δουλεύουμε για τη βελτίωση όλων των πτυχών της κοινωνίας μας. Η κακοποίηση παιδιών αποτελεί μια ιδιαίτερα σκληρή πτυχή της ανθρωπότητας. Η υποστήριξη οργανισμών όπως το ΕΛΙΖΑ, που στοχεύουν στην προστασία των παιδιών από τέτοιες καταστάσεις και τους επιτρέπουν να ευδοκιμήσουν και να εκπληρώσουν τις δυνατότητες τους, αποτελεί δέσμευση της Ελληνικής Πρωτοβουλίας από την ίδρυση της. Παραμένουμε κομμάτι της οργανικής αλυσίδας του Eliza για την προστασία των παιδιών».

