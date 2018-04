Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στην οποία λαμβάνουν μέρος ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού για τον εντοπισμό και τη διάσωση του χειριστή του μαχητικού αεροσκάφους. Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (Save and Rescue) συμμετέχει ελικόπτερο S-70B του Πολεμικού Ναυτικού, ελικόπτερα της Πολεμικής Αεροπορίας και πλωτό του Λιμενικού (με τον κωδικό 602) που απέπλευσε από τον Μόλυβο της Λέσβου.

