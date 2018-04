Σε αυτά τα δυστυχήματα έχουν χαθεί συνολικά 125 στρατιωτικοί, ενώ οι μισοί από αυτούς σκοτώθηκαν από την πτώση του C 130 στο όρος Οθρυς.

Συνολικά από το 1990 μέχρι σήμερα έχουν πέσει δεκατέσσερα F – 4, δεκατρία Mirage 2000, δεκατρία 13 A-7 Corsair, δώδεκα F - 16 διαφόρων κατηγοριών, έξι F - 1 και δύο C 130.

