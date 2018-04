Ειδικότερα, από τη διασταύρωση των πιστοποιητικών ενδοκοινοτικού εμπορίου (trade control and expert system - ολοκληρωμένο σύστημα κτηνιατρικής πληροφόρησης) και των τιμολογίων εισαγωγών από τη Ρουμανία διαπιστώθηκε η εισαγωγή 5.740 αμνών χωρίς παραστατικά.

More in this category: