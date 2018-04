Η σορός του άτυχου πιλότου, έφτασε με C -130 στην Καρδίτσα, ενώ λίγη ώρα αργότερα μεταφέρθηκε στον ιερό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου όπου εκτέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα. Το φέρετρο του ήταν σκεπασμένο με τη γαλανόλευκη, ενώ προηγούνταν το ξίφος και πηλήκιο του.

