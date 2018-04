Ολοκληρώθηκε το δεύτερο συνέδριο οικονομικού αναλφαβητισμού στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Το Συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και από τον καθηγητή Χρηματοοικονομικής και Πρόεδρο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού Νικόλαο Φίλιππα. Η υποστήριξη του Συνεδρίου από το Χρηματιστήριο Αθηνών για το Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό εντάσσεται στο πλαίσιο των δράσεων που ήδη υλοποιούνται και αφορούν στην ενημέρωση και εκπαίδευση μαθητών και φοιτητών σχετικά με την οικονομική παιδεία και το θεσμό του Χρηματιστηρίου. O Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκράτης Λαζαρίδης τόνισε: «Για δεύτερη χρονιά το Χρηματιστήριο φιλοξενεί και στηρίζει το συνέδριο Αλφαβητισμού αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο που μπορεί να έχει η διάχυση της χρηματοοικονομικής εκπαίδευσης στο ευρύτερο κοινό. Η κεφαλαιαγορά διεθνώς είναι ένα σημαντικό εργαλείο διάθεσης των αποταμιεύσεων και αυξάνει το ρόλο της ως αναπτυξιακός μηχανισμός της οικονομίας όσο το επίπεδο της χρηματοοικονομικής γνώσης διευρύνεται στην κοινωνία ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλλου και επιπέδου εκπαίδευσης». Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου συμμετείχαν πολλά μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Οι εισηγήσεις αφορούσαν τόσο στην επιστημονική διάσταση της έννοιας του Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού όσο και στην πρακτική εφαρμογή της. Το Συνέδριο έλαβε έντονο διεθνή χαρακτήρα καθώς προσκεκλημένη και κεντρική ομιλήτρια στη φετινή εκδήλωση ήταν η Dr Adele Atkinson, Senior policy analyst within the OECD Financial Education and Consumer Protection Unit, η οποία ανέλυσε τις «Εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση και τη σχετική εργαλειοθήκη και το δίκτυο του ΟΟΣΑ». Μετά το πέρας του συνεδρίου η Dr Adele Atkinson χτύπησε το παραδοσιακό καμπανάκι λήξης της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου. Τα συμπεράσματα του Συνεδρίου εστιάστηκαν στις αναγκαίες δράσεις για την αντιμετώπιση του Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού στους πολίτες, το ρόλο του Πανεπιστημίου στη διάχυση της Χρηματοοικονομικής γνώσης στην κοινωνία, τον ασφαλιστικό Αλφαβητισμό, τις Εθνικές στρατηγικές για τη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, τις αναγκαίες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις, το ρόλο της επιχειρηματικότητας, καθώς και σε ευρήματα και επιπτώσεις από την ύπαρξη Χρηματοοικονομικού Αναλφαβητισμού στην Κύπρο.