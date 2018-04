Το συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι ο Παναθηναϊκός είχε οφειλές που δεν είχε καταβάλει και παραβίαζε το UEFA Club Licensing και τους κανόνες του Financial Fair Play Regulations και αποφάσισε να τον αποβάλει από τη συμμετοχή του στις Ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τα επόμενα τρία χρόνια (2018/19, 2019/20 και 2020/21) εκτός και αν μέχρι την 1 Μαρτίου ο σύλλογος έκανε τις απαραίτητες κινήσεις για να αποδείξει ότι είχε εξοφλήσει τις οφειλές ή είχε έρθει σε συμφωνία με τους πιστωτές στους οποίους όφειλε η ομάδα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

«Στις 12 Δεκεμβρίου 2017 το συμβούλιο του Financial Control Body συνεδρίασε με πρόεδρο τον José Narciso da Cunha Rodrigues και πήρε απόφαση για τον Παναθηναϊκό που είχε ληξιπρόθεσμα χρέη.

