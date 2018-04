To πρόγραμμα INVENT ICT στηρίζεται από τη θερμοκοιτίδα ΕΠΙ.νοώ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών του ΕΜΠ (ΕΠΙΣΕΥ/ΕΜΠ), τους Industry Disruptors-Game Changers (ID/GC) και την Ένωση Εταιρειών Κινητής Τηλεφωνίας (ΕΕΚΤ).

To προγράμματος επώασης καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων INVENT ICT προχωράει σε επιπλέον συνεργασίες με νέα πανεπιστήμια προκειμένου να εμπλουτιστούν οι συνέργειες στο ICT και το deep science. Η πλατφόρμα για αιτήσεις παραμένει ανοιχτή έως τις 20/5/2018 στο inventict.gr/apply/.

