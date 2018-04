Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:«Σε εφαρμογή απόφασης του ΚΥΣΕΑ και κατόπιν εξουσιοδοτήσεως του κ. ΥΕΘΑ ο Γενικός Διευθυντής της ΓΔΑΕΕ υπέγραψε την 30η Απριλίου 2018 την επιστολή προσφοράς & αποδοχής (Letter of Offer & Acceptance) που αφορά την σύμβαση με τις ΗΠΑ για την αναβάθμιση 85 μαχητικών αεροσκαφών F-16 σε F-16V».

More in this category: