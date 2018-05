To δικαστήριο παρά την απαλλακτική εισαγγελική πρόταση, κήρυξε ενόχους και τους δεκαεπτά κατηγορούμενους στην υπόθεση -σκέλος της δικαστικής έρευνας για διακίνηση παράνομων χρημάτων από τα εξοπλιστικά προγράμματα- για κατηγορίες που αφορούν απιστία κρατικών υπαλλήλων και ηθική αυτουργία σε αυτήν όσον αφορά τον επιχειρηματία και άλλους.

