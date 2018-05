Από τότε που η PayPal – η παγκόσμια πλατφόρμα που παρέχει την online δυνατότητα για πληρωμές, αποστολή χρημάτων και αποδοχή πληρωμών - ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες της στην Ελλάδα, η εταιρεία έχει εισαγάγει μια σειρά από προϊόντα, λειτουργίες και χαρακτηριστικά στην αγορά αυτή, συμπεριλαμβανομένων της Προστασίας Αγοραστή και Πωλητή (Buyer and Seller protection) και την επέκταση της υπηρεσίας σε ψηφιακά αγαθά, την Κάλυψη Εξόδων Επιστροφής Παραγγελίας (Refunded Returns), το PayPal.Me και το One Touch. Εντούτοις, μέχρι πρόσφατα οι υπηρεσίες της PayPal δεν ήταν διαθέσιμες στους Έλληνες πελάτες στην τοπική γλώσσα.

