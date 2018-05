Οι άλλοι Δήμοι που διεκδικούν τη ένταξη τους στο Πρόγραμμα WiFi for Europeans είναι οι: Δήμος Μαρκοπούλου-Μεσογαίας, Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου, Δήμος Γαλατσίου, Δήμος Ωρωπού, Δήμος Βύρωνος, Δήμος Μεγαρέων, Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας, Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, Δήμος Σαλαμίνας, Δήμος Περάματος, Δήμος Πετρούπολης, Δήμος Ν. Ηρακλείου Αττικής, Δήμος Ασπροπύργου, Δήμος Αίγινας και Δήμος Σπετσών.

Την ένταξή του, στο πρόγραμμα WiFi for Europeans (WiFi4eu) προωθεί ο Δήμος Σαρωνικού, για την ανάπτυξη δικτύων WiFi δωρεάν πρόσβασης των πολιτών, σε δημόσιους χώρους όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας κτλ. με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

More in this category: