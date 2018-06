Τρεις νέες δράσεις θα χρηματοδοτήσει ο ΣΕΒ στο πλαίσιο της κοινής εκπαιδευτικής πρωτοβουλίας που έχει αναλάβει μαζί με το Alba Graduate Business School, The American College of Greece. Οι δράσεις είναι τριετούς διάρκειας και στοχεύουν στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων σε όλο το φάσμα του ανθρώπινου δυναμικού των ελληνικών επιχειρήσεων.

