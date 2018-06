Η FIFA σε συνεργασία με τη Sony Music κυκλοφόρησαν το επίσημο τραγούδι του Μουντιάλ 2018 με τίτλο «Live it up». Βασικός ερμηνευτής είναι ο Nicky Jam, ενώ συμμετέχουν ο ηθοποιός Γουίλ Σμιθ, και η Κοσοβάρα τραγουδίστρια Era Istrefi.

