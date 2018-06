Σύμφωνα με την δημοσιογραφική αποστολή που καλύπτει το ταξίδι του πρόεδρου Τραμπ, ο τελικός προορισμός είναι η αεροπορική βάση Paya Lebar στη Σιγκαπούρη. Το ταξίδι εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 10 ώρες και 13 λεπτά και το Air Force One αναμένεται ότι θα προσγειωθεί στις 8 μ.μ. τοπική ώρα Σιγκαπούρης.

Στο χώρο της βάσης κυρίως, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή είχαν ληφθεί μέτρα ασφαλείας, ενώ στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου πετούσε ελικόπτερο πριν κατά την παραμονή και λίγο μετά την αναχώρηση του Air Force One.

Το Air Force One, έφτασε στην Κρήτη στις 3:07 τα ξημερώματα προσεγγίζοντας το αεροδρόμιο Σούδας από την Ανατολική του πλευρά.

